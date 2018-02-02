روحانی یؤكد ضرورة استخدام المصادر الداخلیة والخارجیة لنمو وازدهار البلاد

وخلال حضوره فی اجتماع المجلس الاداری فی محافظة كرمان جنوب شرق ایران، امس الخمیس، قال الرئیس روحانی، ان الامن المستتب بمستوي عال ووجود شعب مثقف ومصادر غنیة جدا واجواء مناخیة متنوعة وموقع جغرافی استراتیجی قد خلق مكانة ممیزة للبلاد علي مستوي العالم.

واعتبر تدشین مشاریع بقیمة اكثر من 10 الاف ملیار تومان (الدولار یعادل نحو 3600 تومان رسمیا)، وبدء العملیات التنفیذیة لمشاریع بذات هذه القیمة، امرا یبعث علي الفخر كثیرا.

كما اعتبر امكانیات ومصادر الحكومة بانها غیر كافیة لوحدها لتحقیق التقدم المنشود، داعیا جمیع الایرانیین سواء فی الداخل او الخارج او القطاعات الخاصة والحكومیة لاستخدام جمیع طاقات البلاد وجمیع المصادر العالمیة التی یمكن الاستفادة منها لتحقیق التقدم للبلاد ولا ینبغی الاكتفاء بالمصادر الداخلیة فقط.

واضاف، انه حتي لو استخدمنا جمیع مصادر البلاد فانها غیر كافیة للمشاریع الجاهزة للتنفیذ فی قطاع النفط والغاز والبتروكیمیاویات البالغة 200 ملیار دولار لذا ینبغی علینا الاستفادة من مصادر الصنادیق والبنوك الدولیة وجمیع الامكانیات الاخري الموجودة فی العالم خاصة التكنولوجیا المتطورة.

انتهي ** 2342

