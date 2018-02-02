سفير ايران في الامم المتحدة: الحظر يناقض حق الشعوب في التقدم

وفي كلمته الخميس خلال الاجتماع الـ 56 لاجتماع لجنة التنمية الاجتماعية في منظمة الامم المتحدة قال آل حبيب، رغم الخطوات الايجابية المتخذة علي المستوي العالمي لمكافحة الفقر فلا زال هنالك عدد كبير من الافراد في مختلف مناطق العالم يعيشون في ظل فقر شديد.

واشار الي وجود النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار خاصة في منطقة الشرق الاوسط، لافتا الي تاثير هذه النزاعات في تصعيد الفقر خاصة للنساء والاطفال.

واكد سفير ايران في الامم المتحدة، ان اهمية واولوية مكافحة الفقر في مجال التنمية الاجتماعية لا ينبغي ان تتحول الي اداة للضغوط السياسية.

واشار آل حبيب الي فرض اجراءات الحظر الاقتصادية الظالمة واحادية الجانب ضد بعض الدول واضاف، ان فرض اجراءات الحظر الاقتصادية غير المبررة يمنع الوصول الي اهداف التنمية المستديمة ويناقض حق الشعوب في تحقيق التقدم.

واوضح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية باتخاذها سبلا مختلفة قد تابعت تنفيذ برامج مكافحة الفقر في اطار خطة التنمية الوطنية الشاملة السادسة وكذلك في اطار البرامج والمشاريع الاخري وصادقت علي قوانين في هذا المجال.

واشار السفير الايراني الي بعض التجارب الناجحة للجمهورية الاسلامية الايرانية مثل تاسيس لجنة الامام الخميني (رض) للاغاثة ومؤسسة 'بركت' في مساعدة المعوزين والايتام والاسر ذات المعيلة الوحيدة وتحسين الانشطة الاقتصادية للاسرة.

انتهي ** 2342

