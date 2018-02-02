عون اتصل ببري واتفاق علي عقد اجتماع الثلاثاء لمعالجة التهديدات الاسرائيلية والأوضاع العامة

بيروت/2 شباط/فبراير/ارنا-اجري رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر الخميس، برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتداول معه في التطورات الراهنة والتهديدات الاسرائيلية الاخيرة بالنسبة الي البلوك 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجدار الاسمنتي الذي تعمل اسرائيل علي اقامته علي الحدود الجنوبية.

وخلال الاتصال الذي سادته المودة، اكد عون ان الظروف الراهنة والتحديات الماثلة امامنا تتطلب منا طي صفحة ما جري اخيرا، والعمل يدا واحدة لمصلحة لبنان واللبنانيين.
وعبّر الرئيس بري عن تقديره لمبادرة الرئيس عون، واشار الي دقة الظروف الراهنة وخطورتها، وتم الاتفاق علي عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة التهديدات الاسرائيلية المتجددة والاوضاع العامة في البلاد.
واستقبل الرئيس عون عند الرابعة والنصف بعد الظهر في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وجري عرض لآخر التطورات علي الساحة المحلية، اضافة الي التهديدات الاسرائيلية للبنان واستهداف ثرواته الطبيعية.
بعد اللقاء، قال الرئيس الحريري: 'التقيت فخامة الرئيس، واطلعته علي اجواء زيارتي الي تركيا، واتفقنا علي خطوات بما يخص البلوك رقم 9 لاستخراج النفط والتحديات التي يواجهها لبنان في هذا المجال، وستكون لنا خطوات واضحة وصريحة في هذا الخصوص قريباً، ونحن نواجه عدوانا كبيرا في هذا الشأن.
ان شاء الله، ستكون الاجواء ايجابية بين فخامة الرئيس ورئيس مجلس النواب، ونعمل جميعاً من اجل التهدئة، وانا اعتبر ان كرامة الرئيس بري من كرامتي وكرامة الشعب اللبناني وفخامة الرئيس، وهو كلام نابع مني ومن فخامة الرئيس'.
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عون اتصل ببري واتفاق علي عقد اجتماع الثلاثاء لمعالجة التهديدات الاسرائيلية والأوضاع العامة

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