كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة `فردو`

وقال كمالوندي مساء اليوم الخميس في حديث لمراسل 'ارنا' ان هذا الفريق سيزور ايران في اطار تنفيذ مشروع النظائر المستقرة.

واشار الي ابرام الاتفاقية المتعلقة بمشروع النظائر المستقرة قبل نحو عام والزيارات المتبادلة التي جرت بين البلدين خلال هذه الفترة حيث زار زملاؤنا روسيا كما زار الخبراء الروس ايران.

واضاف، نحن الان في مرحلة نصب بعض المعدات والاجهزة حيث ان الخبراء الروس سيصلون الي ايران يوم الاحد لبدء عملية نصبها.

وبشان موعد بدء العملية قال كمالوندي ان هولاء الخبراء سيصلون الي ايران يوم الاحد وسنبدا عملية نصب المعدات بصورة مشتركة بداية من يوم الاحد او اليوم التالي.

وقال انه تجري حاليا عملية النصب التمهيدي والاختباري وكذلك الاعمال التي تخص الجزء الهندسي من العملية، اي ان عملية النصب تبدا بعد انجاز مرحلة التصميم ونحن الان في مرحله الاعمال المتعلقة بالنصب.

انتهي**2018 ** 2342

