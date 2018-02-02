افتتاح العديد من المشاريع التنموية في محافظة كرمان جنوب شرق ايران

كما وضع حجر الاساس لعدة مشاريع تنموية واقتصادية اخري في هذه المحافظة باعتمادات تبلغ 10 الاف مليار تومان.

وحضر الرئيس الايراني اليوم الخميس في مجمع 'كل كهر' بمدينة سيرجان في محافظة كرمان وافتتح الوحدة السابعة لهذا المجمع لانتاج مكثفات الحديد بطاقة مليوني طن سنويا حيث بلغت كلفة انشائها 70 مليار تومان و49 مليون يورو.

وافتتح الرئيس روحاني عن طريق الفيديو كونفرانس مشروع ' Mega Module ' الاول في مصنع انتاج الفولاذ الاسفنجي في 'كل كهر' بطاقة 1.7 مليون طن من الحديد الاسنفجي سنويا.

كما افتتح الرئيس روحاني الفا و719 مشروعا في شتي المجالات الصناعية والتنموية في محافظة كرمان عبر الفيديو كونفرانس.

وبدات عمليه تنفيذ مشروع خط سكك الحديد بين سيرجان وبردسير بطول 256 كيلومترا في محافظة كرمان عن طريق الفيديو كونفرانس.

انتهي**2018 ** 2342

