برعاية رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس؛

افتتاح العديد من المشاريع التنموية في محافظة كرمان جنوب شرق ايران

كرمان/1شباط/فبراير- برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني وعبر الفيديو كونفرانس، تم اليوم الخميس افتتاح مشاريع مجمع 'كل كهر' المنجمي والصناعي وعدد من المشاريع التنموية والبنوية الاخري في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد بكلفة 10 الاف مليار تومان (الدولار يساوي 3600 تومان)

كما وضع حجر الاساس لعدة مشاريع تنموية واقتصادية اخري في هذه المحافظة باعتمادات تبلغ 10 الاف مليار تومان.
وحضر الرئيس الايراني اليوم الخميس في مجمع 'كل كهر' بمدينة سيرجان في محافظة كرمان وافتتح الوحدة السابعة لهذا المجمع لانتاج مكثفات الحديد بطاقة مليوني طن سنويا حيث بلغت كلفة انشائها 70 مليار تومان و49 مليون يورو.
وافتتح الرئيس روحاني عن طريق الفيديو كونفرانس مشروع ' Mega Module ' الاول في مصنع انتاج الفولاذ الاسفنجي في 'كل كهر' بطاقة 1.7 مليون طن من الحديد الاسنفجي سنويا.
كما افتتح الرئيس روحاني الفا و719 مشروعا في شتي المجالات الصناعية والتنموية في محافظة كرمان عبر الفيديو كونفرانس.
وبدات عمليه تنفيذ مشروع خط سكك الحديد بين سيرجان وبردسير بطول 256 كيلومترا في محافظة كرمان عن طريق الفيديو كونفرانس.
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افتتاح العديد من المشاريع التنموية في محافظة كرمان جنوب شرق ايران

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