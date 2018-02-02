برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

بغداد / 1 شباط / فبراير / ارنا - اكد عضو في التحالف الوطني العراقي (الكتلة البرلمانية الاكبر في مجلس النواب العراقي) رفض الشروط السعودية في مقابل المساهمة بأعادة اعمار المناطق المدمرة في العراق بفعل اجتياح تنظيم داعش الارهابي لها قبل اكثر من ثلاثة اعوام.

واعتبر النائب حبيب الطرفي اشتراط الحكومة السعودية سحب قوات الحشد الشعبي من المناطق المحررة، في مقابل دعمها ومساهمتها في مشاريع اعادة الاعمار في العراق، تدخلا سافرا في الشأن الداخلي العراقي.
وقال الطرفي في تصريحات لموقع 'وطن نيوز' الخبري، 'ان الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الامنية، ودفع الشر ليس عن العراق لوحده بل حتي عن السعودية، وكل المنطقة مدينة للحشد بهذا الموقف الشجاع الذي قام به بطرد العصابات الاجرامية والخلاص بشكل كامل من داعش، وان اشتراط الحكومة السعودية بسحبه من المناطق المحررة لدعم الاعمار في البلاد غير مقبول ومرفوض اطلاقا'.
وكانت صحيفة 'الوطن' السعودية قد كشفت في عددها الصادر يوم الخميس، عن رهن الرياض دعمها لإعادة اعمار العراق بسحب قوات الحشد الشعبي من المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإجرامي.
واضافت 'أن السعودية ترغب في البدء بعملية مصالحة وطنية شاملة في المدن المدمرة، بالتوازي مع انطلاق عمليات الإعمار'، في اشارة إلي شمول عوائل داعش والمنتمين للتنظيم بتلك المصالحة.
ويذكر ان عضو اللجنة الاستشارية الخاصة بمجلس الوزراء السعودي، أنور عشقي، صرح في وقت سابق عن استعداد السعودية لتخصيص مساعدات مالية لإعادة إعمار العراق، لكنها تنتظر ضمانات من بغداد بشأن مصير المنحة.
انتهي ع ص **380** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

السعودية

الانتخابات البرلمانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

معظم المشاهدات

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

قائد الجیش الایرانی:

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

الرئیس روحانی: المشاریع التی تفتتح الیوم فی كرمان منقطعة النظیر

الرئیس روحانی: المشاریع التی تفتتح الیوم فی كرمان منقطعة النظیر

صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

الملحق التجاري الايراني في العراق:

صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

برلماني عراقي: الشروط السعودية لدعم اعمار العراق مرفوضة

الرئیس روحانی: نفخر بان ای قوة كبري لم تدعمنا فی الثورة

الرئیس روحانی: نفخر بان ای قوة كبري لم تدعمنا فی الثورة

أحدث الأخبار

روحاني يؤكد ضرورة استخدام جميع المصادر الداخلية والخارجية لنمو وازدهار البلاد

خلال اجتماع المجلس الاداري في كرمان

روحاني يؤكد ضرورة استخدام جميع المصادر الداخلية والخارجية لنمو وازدهار البلاد

سفير ايران في الامم المتحدة: الحظر يناقض حق الشعوب في التقدم

سفير ايران في الامم المتحدة: الحظر يناقض حق الشعوب في التقدم

عون اتصل ببري واتفاق علي عقد اجتماع الثلاثاء لمعالجة التهديدات الاسرائيلية والأوضاع العامة

عون اتصل ببري واتفاق علي عقد اجتماع الثلاثاء لمعالجة التهديدات الاسرائيلية والأوضاع العامة

همام حمودي: الصناعة الوطنية اولوية لنا وندعم اي علاقه اقتصادية لتطوير مصانعنا

خلال لقائه بالسفير الايراني

همام حمودي: الصناعة الوطنية اولوية لنا وندعم اي علاقه اقتصادية لتطوير مصانعنا

كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة `فردو`

كمالوندي: فريق روسي يزور ايران لنصب المعدات المتعلقة بالنظائر المستقرة في منشاة 'فردو'

موضوعات مرتبط