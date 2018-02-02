اكثر من 6 ملايين سائح اجنبي زاروا ايران خلال العام 2017

مشهد المقدسه/1شباط/فبراير- اعلن مساعد رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة للشؤون السياحية في البلاد محمد محب خدائي ان اكثر من 6 ملايين سائح اجنبي زاروا ايران خلال العام 2017.

وقال محب خدائي اليوم الخميس في تصريح علي هامش الملتقي الفكري لاصحاب ومدراء المنشات السياحية في محافظة خراسان الرضوية بمدينة مشهد المقدسة (شمال شرق ايران) ان زوار الاماكن والمراقد المقدسة يشكلون اغلب السياح الاجانب الذين يزورن البلاد وان هذه المحافظة تجتذب اغلب السياح الاجانب لوجود مرقد الامام الرضا (ع).
وتوقع محب خدائي بان يزداد عدد السياح الاجانب خلال هذا العام، وقال ان اكثر من 9 ملايين من الايرانيين سافروا الي خارج البلاد خلال العام الماضي من ضمنهم اكثر من 6 ملايين زاروا العتبات والاماكن المقدسة بينما سافر البقيه للسياحة.
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اكثر من 6 ملايين سائح اجنبي زاروا ايران خلال العام 2017

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