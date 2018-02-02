الرئيس روحاني: من حق الشعب ان ينتقد بحرية ويقدم النصح والارشاد

وفي كلمة له اليوم الخميس خلال مراسم الافتتاح المتزامن لمشاريع مجمع 'كل كهر' المنجمي والصناعي والمشاريع الاقتصادية والبنيوية في مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران قال الرئيس روحاني، لقد اثبتنا باننا شعب قوي ومقتدر مثلما يؤكد قائد الثورة الاسلامية دوما بـ'اننا قادرون' علي انجاز الكثير.

واكد بانه علينا ان نتكاتف لان الحكومة هي من الشعب وان نعمل علي معالجة النقائص والاشكاليات واضاف، انه علي الشعب ان يطرح وجهات نظره وانتقاداته وان ينتقد بحرية ويقدم النصح والارشاد وسبل الحل.

واضاف، ان بلدنا بلد يمتلك مصادر عظيمة وشعب اعظم وثقافة ايرانية اسلامية سامية وقد انجزنا اعمالا كبري وكانت الثورة الاسلامية والدفاع المقدس لثمانية اعوام من الاعمال الكبري في المنطقة والعالم.

واشار الي الامن المستتب في البلاد واضاف، ان هذه نعمة كبري منحنا لنا الباري تعالي.

وفي جانب اخر من حديثه اشار الي عملية التنمية الجارية في البلاد والانجازات التي تحققت ومنها تحسن وضع البلاد من حيث خطورة الاستثمار وفقا لتقارير مؤسسات ومنظمات دولية.

ونوه الي ان ايران تاتي في المقدمة في مجال انتاج الحديد الاسفنجي في العالم واضاف، ان ايران تتقدم 155 دولة في العالم من حيث احتياطيات العملة الصعبة والذهب.

كما لفت الي ان ايران لا تصدر النفط فقط الي اوروبا بل تصدر ايضا القمح والصلب، مشيرا الي ان هنالك انباء جيدة عن عمليات التنقيب عن المعادن سيتم الاعلان عنها لاحقا.

يذكر انه تم في هذه المراسم افتتاح مشاريع انمائية بقيمة 10 الاف مليار تومان (الدولار يعادل نحو 3600 تومان رسميا) فيما تم وضع الحجر الاساس لمشاريع اخري بنحو 10 الاف مليار تومان، وفي مقدمة هذه المشاريع بدء العمليات التنفيذية لسكك الحديد 'سيرجان – كرمان' وافتتاح مشروع لانتاج الحديد الاسفنجي في 'كل كهر'.

انتهي ** 2342

