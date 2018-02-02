عودة 2.5 مليون نازح الي مناطقهم المحررة في العراق

وقال وزير الهجرة في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في مقر الشركة العامة لنقل المسافرين التابعة لوزارة النقل العراقية في بغداد، ان 'كوادر وزارة النقل وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين وقيادة العمليات المشتركة والجهات المعنية قامت بنقل واعادة نحو مليونين ونصف المليون نازح الي مناطقهم المحررة' .

واضاف، ان 'ملف النازحين والعائدين يعد الشغل الشاغل لوزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وان عملها مستمر لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الضرورية لهم لحين إعادتهم الي مناطقهم الأصلية' .

وتابع الجاف، ان 'عمليات العودة مستمرة وبوتيرة عالية جدا لاسيما في محافظتي الانبار ونينوي' لافتا ان 'اجراءات تجري علي قدم وساق في محافظة كركوك لعودة النازحين الي قضاء الحويجة خاصة والي أطراف داقوق وقضاء الطوز' .

وطالب وزير الهجرة 'الجهات القطاعية والمعنية بتكثيف جهودها ونشاطاتها لتقديم الخدمات للمناطق المحررة التي تحتاج الي الخدمات الضرورية التي تساعد علي إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية لها' .

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد تعهد بالعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين الي مناطقهم قبيل اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 12 ايار / مايو المقبل، كما اكد علي اعادة الاستقرار الي المناطق التي كانت تحت قبضة داعش الارهابي وتهيئة الظروف لتشجيع وتسهيل العودة الطوعية للنازحين، وحماية جميع المواطنين .

وجاء تعهد العبادي هذا لقطع الطريق علي الجهات التي كانت تطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية تحت ذريعة ان بقاء النازحين (ومعظمهم من مناطق سنية) في المخيمات او المحافظات الاخري، سيحرمهم من التصويت في الانتخابات .

وتسببت الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي بنزوح نحو 5.5 ملايين عراقي (من أصل نحو 37 مليونا)، حسب أرقام رسمية لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية .

ولكن المحكمة الاتحادية العراقية العليا اصدرت قرارا يمنع تأجيل الانتخابات، وهو ما أجهض المساعي الرامية لتاجيلها، واعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري ان قرار المحكمة الاتحادية أنهي الجدل بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه، وقال ان البرلمان أصبح ملزما باجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته الحكومة .

وذكرت مصادر حكومية عراقية ان اكثر من 60% من النازحين قد عادوا الي مناطق سكناهم حتي الان وان الحكومة مستمرة باعادة المتبقين منهم .

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