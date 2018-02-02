في رسالته بمناسبة ذكري انتصار الثورة

اللواء باقري: قواتنا المسلحة لن تسمح للعدو بالاقتراب من حدود قدرات البلاد الدفاعية والصاروخية

طهران / 1 شباط /فبراير /ارنا-
اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان القوات المسلحة ومن خلال رصدها النظرة العدائية لفرعون اميركا والكيان الصهيوني واذنابهما بالمنطقة وخارجها للقطاعات الاستراتيجية لاقتدار النظام لن تسمح لهم بالاقتراب من حدود قدرات البلاد الدفاعية والصاروخية.

وفي رسالة وجهها بمناسبة بدء اعياد عشرة الفجر (1-11 شباط /فبراير) ذكري انتصار الثورة الاسلامية في ايران، قال اللواء باقري ان سر نجاح ورفعة الشعب الايراني يكمن في المضي باهداف ومبادئ الثورة الاسلامية والسير علي نهج ولاية الفقيه والاتحاد والصمود الوطني والتواجد الواعي في سوح الثورة.
وحيا ذكري الامام الخميني الراحل (رض) وشهداء الثورة والدفاع المقدس والدفاع عن المراقد المقدسة لاهل البيت علي اعتاب بدء العام الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية .
واكد اللواء باقري الجاهزية الشاملة للقوات المسلحة للتصدي الحازم لمؤامرات الاعداء ومواصلة التحرك لتعزيز الاقتدار الدفاعي والنهوض بقدرات البلاد الردعية.
وقارن بين منجزات ايران الثورية والاسلامية وبين ايران التابعة للاجنبي في العهد الملكي والمصاعب التي تعرضت لها الجمهورية الاسلامية واجراءات الحظر الظالمة والحرب المفروضة واضاف، ان ايران في العهد البهلوي كانت تابعة ومعتمدة علي الاجنبي حيث ان سياسات قوي الهيمنة والاستكبار وعلي راسها اميركا كانت تهين الشعب الايراني وقدراته وتغلق المنافذ علي ادائه الدور الا ان الحقيقة المعترف بها اليوم من العدو والصديق هي ان ايران باعتمادها علي طاقاتها الذاتية المتبلورة في الظروف الصعبة للحظر والتهديد والضغوط هي الان لاعب مؤثر علي الساحة الدولية.
وشدد اللواء باقري علي ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني وبالاعتماد علي التجارب التاريخية واحداث وتطورات المنطقة وكذلك الفتن واعمال الشغب الاخيرة بالبلاد تعلم جيدا ان اي تساهل وتقصير في معرفة العدو او الركون لاغوائه لن يقود سوي الي هزيمة الثورة وتوجيه ضربة للاسلام ومن هنا وطبقا لاوامر قائد الثورة الاسلامية فان اليقظة والوعي في مقابل جبهة العدو يحظي باهمية اكبر من اي شيء اخر ومن خلال رصد القوات المسلحة النظرة العدائية لفرعون اميركا والكيان الصهيوني واذنابهما بالمنطقة وخارجها للقطاعات الاستراتيجية لاقتدار النظام لن تسمح لهم بالاقتراب من حدود قدرات البلاد الدفاعية والصاروخية.
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سياسي

اللواء باقري

القوات المسلحة

قدرات دفاعية وصاروخية

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اللواء باقري: قواتنا المسلحة لن تسمح للعدو بالاقتراب من حدود قدرات البلاد الدفاعية والصاروخية

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