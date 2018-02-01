مستشار وزير الصحة: المعدات الطبية الايرانية تصدر الي اوروبا

واضاف مسائلي اليوم الخميس في جلسة مشتركة مع امين قسم الرفاه والصحة العامة والاسرة في وزارة الصحة البلجيكية ان اكثر من الف شركة في ايران تنشط في مجال انتاج الاجهزة والمعدات الطبية حيث ان منتجاتها تتمتع بجودة عالية لان وزارة الصحة تفرض قيودا صارمة من اجل الارتقاء بجودة هذه المنتجات

وصرح ان هذه المنتجات تصدر الي المانيا علي سبيل المثال واننا بصدد تطبيق آلية مراقبة الجودة في ايران وفقا لمعايير ومواصفات الاتحاد الاوروبي وان هذا القرار ادرج علي جدول الاعمال منذ بداية العام الحالي (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2017).

واشار الي زيارته المرتقبة الي احدي الدول الاوروبية وقال انه سيتم طرح مقترحات حول استخدام ايران مواصفات الاتحاد الاوروبي في مجال انتاج المعدات الطبية الايرانية في اطار مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها.

انتهي**2018 ** 2342

