انطلاق بطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات في طهران

طهران / 1 شباط / فبراير /ارنا-
انطلقت اليوم الخميس بطهران فعاليات الدورة الثامنة من بطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات 2018 ، بمشاركة 360 لاعبا ولاعبة من 22 بلدا.

وبدات البطولة صباح اليوم، بمنافسات السيدات بسباق عدو 60 مترا وسباقات 400 متر و800 متر و3 الاف متر قفز حواجز.
كما بدات منافسات الرجال بعد ظهر اليوم، بالمسابقات السباعية (سباق عدو 60 مترا).
وفي الدور التمهيدي للعدو فئة 400 متر سيدات تاهلت ايرانيتان هما الهام كاكلي من المجموعة الاولي ومريم محبي من المجموعة الثانية وسيجري السباق النهائي لهذه الفئة غدا الجمعة بمشاركة 8 متسابقات.
وتنطلق مراسم افتتاح بطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات 2018، عصر اليوم الخميس بحضور رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة دحلان الحمد وعدد من المسؤولين في شؤون الرياضة الايرانية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

ورزش

بطولة اسيا لالعاب القوى

صالات

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

انطلاق بطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات في طهران

معظم المشاهدات

سياسي كردي عراقي يدعو الاكراد الي ترك واشنطن والتوجه لبغداد

سياسي كردي عراقي يدعو الاكراد الي ترك واشنطن والتوجه لبغداد

ظريف : ترامب يثبت من جديد جهله باوضاع ايران والمنطقة

ظريف : ترامب يثبت من جديد جهله باوضاع ايران والمنطقة

كافة طرق المواصلات بين إيران وكردستان العراق مفتوحة

كافة طرق المواصلات بين إيران وكردستان العراق مفتوحة

قاسمي: مزاعم مدير الـ `سي آي أي` مثال لسياسات التدخل الاميركية

قاسمي: مزاعم مدير الـ 'سي آي أي' مثال لسياسات التدخل الاميركية

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

قائد الجیش الایرانی:

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامیة ماضیة فی طریق السمو والتقدم

أحدث الأخبار

مستشار وزير الصحة: المعدات الطبية الايرانية تصدر الي اوروبا

مستشار وزير الصحة: المعدات الطبية الايرانية تصدر الي اوروبا

العمید حاجی زادة: الاعداء أسسوا داعش فی اطار الهجوم المضاد لاستهداف الثورة الاسلامیة

العمید حاجی زادة: الاعداء أسسوا داعش فی اطار الهجوم المضاد لاستهداف الثورة الاسلامیة

انطلاق بطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات في طهران

انطلاق بطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات في طهران

الصليب الاحمر: لا مشكلة في البحث عن رفات الشهداء الايرانيين في المناطق الحربية بالعراق

الصليب الاحمر: لا مشكلة في البحث عن رفات الشهداء الايرانيين في المناطق الحربية بالعراق

برلماني ايراني: طهران اعدت سيناريوا خاصا لحالة خروج الاميركيين من الاتفاق النووي

برلماني ايراني: طهران اعدت سيناريوا خاصا لحالة خروج الاميركيين من الاتفاق النووي

موضوعات مرتبط