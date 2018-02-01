انطلاق بطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات في طهران

وبدات البطولة صباح اليوم، بمنافسات السيدات بسباق عدو 60 مترا وسباقات 400 متر و800 متر و3 الاف متر قفز حواجز.

كما بدات منافسات الرجال بعد ظهر اليوم، بالمسابقات السباعية (سباق عدو 60 مترا).

وفي الدور التمهيدي للعدو فئة 400 متر سيدات تاهلت ايرانيتان هما الهام كاكلي من المجموعة الاولي ومريم محبي من المجموعة الثانية وسيجري السباق النهائي لهذه الفئة غدا الجمعة بمشاركة 8 متسابقات.

وتنطلق مراسم افتتاح بطولة آسيا لالعاب القوي داخل الصالات 2018، عصر اليوم الخميس بحضور رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة دحلان الحمد وعدد من المسؤولين في شؤون الرياضة الايرانية.

انتهي ** 2342

