الصليب الاحمر: لا مشكلة في البحث عن رفات الشهداء الايرانيين في المناطق الحربية بالعراق

ابادان / 1 شباط / فبراير /ارنا-
اكدت مديرة مكتب لجنة الصليب الاحمر الدولية في البصرة بالعراق هيفاء السعد بان لا مشكلة في مسار البحث عن رفات الشهداء الايرانيين في المناطق الحربية في العراق.

وخلال مراسم وصول رفات 28 شهيدا ايرانيا من شهداء فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، الي حدود شلمجة الدولية بمحافظة خوزستان في جنوب غرب ايران اليوم الخميس اكدت هيفاء السعد في تصريح ادلت به لوكالة 'ارنا'، لم تكن لغاية الان اي مشكلة في عمل الفرق والمجموعات المشتركة للبحث عن رفات الشهداء الايرانيين في الاراضي العراقية وان الجانب العراقي قد ابدي التعاون اللازم في هذا المجال.
ونوهت الي انه ليست هنالك احصائية دقيقة عن عدد رفات الشهداء الايرانيين المتبقين في الاراضي العراقية.
واوضحت السعد بانه تم تحديد هوية 18 شهيدا من الشهداء الايرانيين الـ 28 الذين تم تسليم رفاتهم الي الجانب الايراني اليوم الخميس.
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هيفاء السعد

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الصليب الاحمر: لا مشكلة في البحث عن رفات الشهداء الايرانيين في المناطق الحربية بالعراق

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