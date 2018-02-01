مصرع عامل واصابة اثنین فی انفجار بمجمع للصلب فی دامغان شرق طهران

اعلن ذلك قائممقام مدینة دامغان علی اصغر مجد فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' الیوم الخمیس وقال، ان وفاة العامل فی هذا الحادث الذی وقع مساء الاربعاء جاءت بعد اصابته بحروق شدیدة اثر الانفجار.

واوضح بان السبب فی الانفجار الذی وقع فی المصهر یعود الي سقوط الاسطوانة فی المرجل واضاف، ان العاملین الاخرین اللذین اصیبا فی الحادث نقلا الي المستشفي لتلقی العلاج اللازم حیث افادت التقاریر بان وضعهما الصحی جید.

وصرح قائممقام مدینة دامغان بان الحادث قید التحقیق فی الوقت الحاضر.

یذكر ان مجمع الصلب 'كویر دامغان' یقع علي بعد 10 كم من مدینة دامغان وكان قد تم تدشین مرحلته الاولي العام الماضی ومن المقرر تدشین مرحلته الثانیة فی العام القادم.

وتضم محافظة سمنان الواقعة شرق طهران اكثر من 1800 وحدة انتاجیة وصناعیة.

انتهي ** 2342

