بروجردي: ايران ضمن القوي العسكرية العالمية الكبري

بروجرد / 1 شباط / فبراير /ارنا-
اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظي بمستوي عال من الامن وتعد من القوي العسكرية الكبري في العالم.

وفي تصريح ادلي به اليوم الخميس خلال لقائه اعضاء المجلس الاداري في مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان غرب ايران، قال بروجردي، ان الثورة الاسلامية اليوم غرسة راسخة بفضل الباري تعالي.
واكد بان الاعداء يسعون دوما للتآمر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، لا ينبغي ان نُهزم امام هذه المؤامرات بل يتوجب علينا حل المشاكل داخل اسرة الثورة في ظل التعاضد والوحدة والشعور بالمسؤولية.
واشار الي عشرة الفجر ذكري انتصار الثورة الاسلامية في ايران وقال، ان الامام الراحل وقف بوجه الاستكبار وتصدي بقوة وصلابة امام اطماع الاعداء.
واضاف بروجردي، ان الخلف الصالح للامام الراحل يقف ايضا زاخرا بالايمان امام القوي العالمية ويدافع عن النظام وقيمه.
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بروجردي: ايران ضمن القوي العسكرية العالمية الكبري

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