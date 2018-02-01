بروجردي: ايران ضمن القوي العسكرية العالمية الكبري

وفي تصريح ادلي به اليوم الخميس خلال لقائه اعضاء المجلس الاداري في مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان غرب ايران، قال بروجردي، ان الثورة الاسلامية اليوم غرسة راسخة بفضل الباري تعالي.

واكد بان الاعداء يسعون دوما للتآمر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، لا ينبغي ان نُهزم امام هذه المؤامرات بل يتوجب علينا حل المشاكل داخل اسرة الثورة في ظل التعاضد والوحدة والشعور بالمسؤولية.

واشار الي عشرة الفجر ذكري انتصار الثورة الاسلامية في ايران وقال، ان الامام الراحل وقف بوجه الاستكبار وتصدي بقوة وصلابة امام اطماع الاعداء.

واضاف بروجردي، ان الخلف الصالح للامام الراحل يقف ايضا زاخرا بالايمان امام القوي العالمية ويدافع عن النظام وقيمه.

انتهي ** 2342

