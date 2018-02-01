هزة ارضية تضرب ضواحي بلدة غورية جنوب غرب ايران

اهواز / 1 شباط / فبراير /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 3.1 درجة علي مقياس ريختر صباح اليوم الخميس ضواحي بلدة غورية التابعة لمدينة شوشتر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت علي بعد 11 كم من بلدة غورية في الساعة السادسة و 16 دقيقة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (الثانية و 36 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).
ووقعت هذه الهزة الارضية في عمق 24 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.76 والطول الشرقي 48.73 درجة.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضية.
وخلال الاشهر الاخيرة ضربت اكثر من 70 هزة ارضية بلدة غورية التابعة لناحية الشعيبية بقضاء شوشتر وكان اكبرها بقوة 4 ريختر.
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هزة ارضية تضرب ضواحي بلدة غورية جنوب غرب ايران

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