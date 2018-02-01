صادرات السلع الايرانية الي العراق بلغت 5 مليارات دولار

وقال بهزاد في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الاربعاء، ان الصادرات الايرانية الي العراق بلغت 10 ملايين طن من السلع بقيمة اكثر من 5 مليارات دولار خلال الاشهر العشرة الماضية (منذ بداية العام الايراني الجاري 21 اذار /مارس 2017)، ما يشر الي زيادة نسبتها 2 بالمائة مع الفترة المماثلة من العام الفائت.

واضاف، انه خلال الفترة المذكورة ازدادت حصة اير ان من السوق العراقية بنسبة 2.8 بالمائة مما يشير الي وجود سلع بقيمة مضافة اكبر في سلة الصادرات الايرانية.

واوضح بان من السلع التي شهدت زيادة في الصادرات الايرانية الي العراق اجزاء وقطع توربينات البخار بنسبة 302 بالمائة والصفحات والاوراق البلاستيكية بنسبة 285 بالمائة والحلويات بنسبة 61 بالمائة والزيوت الصناعية الخفيفة بنسبة 139 بالمائة.

وصرح بهزاد بانه من بين السلع التصديرية الي العراق البالغة اكثر من 2400 سلعة هنالك 500 سلعة جديدة اضيفت خلال الاشهر العشرة الماضية.

وقال بان اهم صادرات ايران للعراق تشمل الزعفران والشاحنات والجرارات وعدادات الغاز والالمنيوم غير المعالج والرصاص المصفي.

يذكر ان 66 بالمائة من صادرات ايران تتم الي دول الصين والعراق والامارات وكوريا الجنوبية وافغانستان، ويعد العراق البلد الثاني لصادرات السلع الايرانية من حيث القيمة.

انتهي ** 2342

