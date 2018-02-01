البرازیل تعلن استعدادها لتطویر التعاون العلمی مع ایران

جاء ذلك خلال لقاء الوزیر البرازیلی مع السفیر الایرانی فی برازیلیا علی سقائیان، الذی اشار الي المنجزات الحاصلة فی مختلف المجالات العلمیة ومنها الجوفضائیة وصنع الادویة المركبة فی ایران وقال، انه وفی ضوء المعرفة المتوفرة ازاء امكانیات البرازیل فی المجالات المشار الیها، فاننا نقترح بذل جهود اكثر جدیة للتعاون العلمی وتعریف مشاریع مشتركة بین البلدین.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول التعاون المشترك فی مجال الطب النووی وانتاج الادویة المشعة والسلامة النوویة والتعاون مع اكادیمیة ابحاث الطاقة النوویة وكذلك بشان فریق العمل التكنولوجی المشترك الذی تم تشكیله علي اساس الاتفاقیات الحاصلة فی اطار لجنة التعاون الاقتصادی المشترك بین البلدین.

انتهي ** 2342

