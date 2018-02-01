مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة: إيران لديها إمكانيات كبيرة لمواجهة الكوارث الطبيعية

وفي تصريح لإرنا اليوم الأربعاء قالت اختر إن الأمم المتحدة عينت مركز 'ابديم' في طهران بهدف احتواء الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحصول علي معلومات صحيحة في هذا المجال.

واشارت الي وجود إيران في منطقة تكثر فيها الكوارث الطبيعية وقالت: نسعي إلي اعداد معلومات كاملة عن الكوارث والأحداث الإقليمية.

وشددت علي أهمية وجود قوانين ملزمة في الدول المختلفة لخفض مستوي الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية .

وحول المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال قالت أختر إن إيران قدمت الإستثمارات والإمكانيات لهذا المركز فيما ستقوم الأمم المتحدة بتقديم المتخصصين العاملين في هذا المجال.

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