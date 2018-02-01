إستئناف تصدير منتجات شركة 'سايبا' الي أذربيجان

وحسبما أفادت إرنا اليوم الأربعاء، أضاف 'محمد إبراهيم نقي زادة' انه كانت قبل هذا تصدر منتجات شركة سايبا الإيرانية الي أذربيجان لكن علق تصدير هذه السيارات بسبب الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها آذربيجان.

وتابع في ذات السياق، انه بالتزامن مع إحتواء الأزمات الإقتصادية في أذربيجان والمحادثات التي أجريت بين المسؤولين الإيرانيين والأذربيجانيين، تم تذليل العقبات التي كانت تحول دون تصدير هذه المنتجات وسيتم تصدير مركبة 'ساينا' من إنتاج هذه الشركة الإيرانية الي آذربيجان في المستقبل القريب.

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