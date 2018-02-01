منظمة تنمية التجارة في إيران تعلن عن؛

إستئناف تصدير منتجات شركة 'سايبا' الي أذربيجان

طهران/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن الملحق التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في آذربيجان عن إنطلاق تصدير منتجات شركة 'سايبا' لإنتاج السيارات الي أذربيجان منذ نهاية العام 2017.

وحسبما أفادت إرنا اليوم الأربعاء، أضاف 'محمد إبراهيم نقي زادة' انه كانت قبل هذا تصدر منتجات شركة سايبا الإيرانية الي أذربيجان لكن علق تصدير هذه السيارات بسبب الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها آذربيجان.
وتابع في ذات السياق، انه بالتزامن مع إحتواء الأزمات الإقتصادية في أذربيجان والمحادثات التي أجريت بين المسؤولين الإيرانيين والأذربيجانيين، تم تذليل العقبات التي كانت تحول دون تصدير هذه المنتجات وسيتم تصدير مركبة 'ساينا' من إنتاج هذه الشركة الإيرانية الي آذربيجان في المستقبل القريب.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

اقتصاد

منظمة تنمية التجارة في إيران

سايبا

أذربيجان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إستئناف تصدير منتجات شركة

معظم المشاهدات

سياسي كردي عراقي يدعو الاكراد الي ترك واشنطن والتوجه لبغداد

سياسي كردي عراقي يدعو الاكراد الي ترك واشنطن والتوجه لبغداد

قاسمي: مزاعم مدير الـ `سي آي أي` مثال لسياسات التدخل الاميركية

قاسمي: مزاعم مدير الـ 'سي آي أي' مثال لسياسات التدخل الاميركية

ظريف : ترامب يثبت من جديد جهله باوضاع ايران والمنطقة

ظريف : ترامب يثبت من جديد جهله باوضاع ايران والمنطقة

قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية وقبور الشهداء

بالتقارن مع أيام عشرة الفجر؛

قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية وقبور الشهداء

كافة طرق المواصلات بين إيران وكردستان العراق مفتوحة

كافة طرق المواصلات بين إيران وكردستان العراق مفتوحة

أحدث الأخبار

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامية ماضية في طريق السمو والتقدم

قائد الجيش الايراني:

اجراءات الاستكبار فشلت والثورة الاسلامية ماضية في طريق السمو والتقدم

البرازیل تعلن استعدادها لتطویر التعاون العلمی مع ایران

البرازیل تعلن استعدادها لتطویر التعاون العلمی مع ایران

وزير الخارجية الاسباني يزور ايران نهاية فبراير

وزير الخارجية الاسباني يزور ايران نهاية فبراير

الحريري: كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 استفزاز سافر وتحد يرفضه لبنان

الحريري: كلام ليبرمان عن البلوك رقم 9 استفزاز سافر وتحد يرفضه لبنان

حزب الله: تصريحات ليبرمان تندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان

حزب الله: تصريحات ليبرمان تندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان

موضوعات مرتبط