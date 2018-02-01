رئيس جامعة الأديان والمذاهب بقم: القدس محور التدين في العالم

وفي كلمة خلال مؤتمر 'القدس عاصمة السلام للأديان' المنعقد في طهران اليوم الأربعاء قال حجة الإسلام نواب إن القدس تمثل مصدر قلق جميع المسلمين في العالم وذلك لأن هذه المدينة تمثل محور التدين اليهودي والمسيحي والإسلامي وإن هذه الأديان مستقرة فيها.

وأكد علي ضرورة التمييز بين اليهودية و الصهيونية معتبراً إن الصهيونية هي حركة منافية للدين وإنها تستخدم اليهودية كوسيلة لتحقيق أغراضها السياسية.

وقال: علي الرغم من علمانية الحكومة الإسرائيلية إلا أن الكثير من رؤساء الولايات المتحدة ينطلقون من اعتقادات صهيونية في دعمهم لإسرائيل.

وانتقد عدم إلتزام الكيان الصهيوني بالمواثيق والأعراف وكذلك إزدواجية السياسة الأمريكية معتبراً إن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلي القدس قرار جائر ومخالف للسلام.

من جانبه أشار رئيس لجنة الزرادشتية في طهران 'موبد خورشيديان' في كلمة له إلي ان العالم بأسره يعتبر ترامب رجلاً متطرفاً وداعشياً مندداً بقرار ترامب اعلان القدس عاصمة لإسرائيل وإن هذا يمثل دليلا علي إنعدام المشاعر لدي هذا الشخص وإن القدس هي عاصمة السلام للأديان.

وأشار إلي أن القدس وبعد تدميرها من قبل بخت النصر قام كوروش باعادة إعمارها لافتاً إلي أن القدس مدينة تحظي بمكانة مقدسة عبر التاريخ.

ولفت إلي أن غالبية أعضاء الأمم المتحدة رفضت قرار ترامب وبالتالي تعرض هذا القرار للفشل.

وأشاد بإقامة مؤتمر 'القدس عاصمة السلام للأديان' من قبل رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية معتبراً إن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتنسيق الجهود بين أتباع الأديان المختلفة وإتخاذ موقف موحد إزاء القدس.

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