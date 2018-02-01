زاخاروفا :53 مراقبا خارجيا حضروا موتمر سوتشي

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء إنّ مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري عقد في سوتشي بمبادرة من روسيا وبدعم من الأمم المتحدة وإيران وتركيا ودول عربية وبمشاركة ممثلي كل شرائح المجتمع السوري كما حضره 53 ضيفاً من الدول الأجنبية المدعوة ووفد يمثل الأمم المتحدة برئاسة مبعوثها الخاص إلي سورية ستافان دي ميستورا، مضيفةً 'نحن نأسف لموقف أولئك المعارضين السوريين الذين قرروا لأسباب مختلفة، وقبل كل شيء بسبب ضغوط القوي الخارجية، الامتناع عن المشاركة في المؤتمر'.

وتابعت: 'نحن علي قناعة بأن هذا خطأ سياسي'.

وأضافت زاخاروفا:'نأمل في أن تصبح القرارات التي اتخذت في سوتشي مساهمة في عملية التفاوض السورية – السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف وعلي منصات أخري للمساعدة علي التسوية في سوريا، وقبل كل شيء أستانا' حسبما افادت وزارة الخارجية الروسية.

وأعربت عن الأمل بأن 'يرسي ذلك أساسا للتحرك إلي الأمام، ومن المهم أن يكون هذا التحرك بسرعة أكبر'

وقالت: 'نحن نواصل متابعة التطورات في شمال سوريا' موكدا علي موقف روسيا المبدئي الداعم لسيادة ووحدة أراضي سوريا.

انتهي**2018 ** 1837

