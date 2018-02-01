السفير الايراني في رومانيا يوكد ضرورة استخدام الطاقات الثقافية والفنية لتطوير العلاقات بين البلدين

بلغراد/31كانون الثاني/يناير- اكد السفير الايراني في رومانيا حميد معير علي استخدام الطاقات الثقافية والفنية بين بوخارست وطهران لتعزيز العلاقات الثنائية بصورة شاملة.

وقال حميد معير اليوم الاربعاء في مراسم افتتاح المعرض الثقافي والفني الايراني في بوخارست ان هذا المعرض الذي افتتح بمناسبة حلول الذكري السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية يشكل فرصة مناسبة لتقديم جزء من الثقافة والفن الايرانيين.
وقال ان الثقافة والفن الايراني خدما المجتمع الانساني كافة علي مر التاريخ مضيفا ان حضارة ايران التي تعود الي عدة الاف السنين، تركت تراثا خالدا للشعب الايراني وكافة ابناء البشر.
ومن جانبه قالت المديرة العامة للمتحف القروي الوطني الروماني السيدة ليليانا باسيما في مراسم الافتتاح: اننا نستطيع من خلال الثقافة بان نبني جسورا بين الشعوب وان نوفر الفرص للتعرف علي بعضنا البعض بصورة افضل وان نتجاوز الخلافات السياسية ونطور العلاقات الانسانية.
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السفير الايراني في رومانيا يوكد ضرورة استخدام الطاقات الثقافية والفنية لتطوير العلاقات بين البلدين

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