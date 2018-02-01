كافة طرق المواصلات بين إيران وكردستان العراق مفتوحة

أربيل/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- عقب إغلاق بعض الطرق الحدودية الغربية لإيران مع العراق، أعلنت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل عبر بيان أصدرته، عن فتح كافة المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية وإن التنقل والتبادل الحدودي عبر هذه المناطق الحدودية جار حاليا.

وأضافت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل اليوم الأربعاء عبر هذا البيان، ان كافة طرق المواصلات المشتركة مع إقليم كردستان العراق (تمرتشين وباشماق وبرويزخان) وكافة الأسواق الحدودية (كلية وسيرانبند وشوشمي وشيخ صلة) مفتوحة وإن التنقل والتبادل الإقتصادي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية جار حاليا كما في السابق.
وكانت الأمطار الغزيرة، وتساقط الثلوج وإنخفاض درجات الحرارة في المناطق الحدودية بما في ذلك تمرتشين، قد تسببت في إغلاق هذه المناطق لمدة يومين.
ووفقا لمراسل 'إرنا' في أربيل، فقد تمت إعادة فتح جميع الطرق المسدودة بسبب تساقط الثلوج، ولا توجد أيه مشكلة حاليا في التنقل عبر الحدود المذكورة.
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اقتصاد

القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية

أربيل

تمرتشين

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كافة طرق المواصلات بين إيران وكردستان العراق مفتوحة

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