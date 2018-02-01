مؤتمر 'القدس عاصمة السلام للأديان'؛

رئيس دار الشرع اليهودي الإيراني: اليهودية ترفض التوتر في القدس

طهران / 31 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أكد رئيس دار الشرع اليهودي الإيراني الحاخام يونس حمامي لالزار إن اليهودية تعتبر المحافظة علي كرامة القدس أمراً مقدساً معتبراً إن أي إنتهاك لأي دين من الأديان سينتهي إلي النزاع والتوتر ويبعد عن السلام والتعايش.

وفي كلمة خلال مؤتمر 'القدس عاصمة السلام للأديان' المنعقد في طهران اليوم الأربعاء أعرب الحاخام لالزار عن تقديره لإنعقاد المؤتمر مشيراً إلي المكانة التي تتمتع بها القدس في الفكر الديني.
وأشار إلي أن بيت المقدس تعتبر من الأماكن التاريخية والمقدسة في العالم وتحظي باحترام جميع الأديان الإبراهيمية لافتاً إلي أن هذا المكان المقدس نقطة إلتقاء الأديان الإبراهيمية الثلاثة ومركز إهتمام العالم.
ولفت إلي ان أتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية عاشت في القدس بسلام وإستقرار مشيراً إلي ان السلام العالمي هو أمل الجميع وسوف يتحقق بعد مجيء المنجي الموعود.
وأكد إن اليهودية تشدد علي حرمة هذا المكان المقدس وترفض كسائر الأديان الموحدة التدابير التي تثير التوتر وتعرض السلام والإستقرار في القدس للخطر.
من جانبه أكد كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية والآشورية فانيا سرغز ضرورة المحافظ علي القدس باعتبارها رمز السلام والإستقرار مشيراً إلي أن ما تقوم به 'إسرائيل' اليوم في القدس هو نقض سافر للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأضاف: الصهيونية تسعي إلي فرض إرادتها علي القدس خلافاً للقوانين السائدة علي المستوي الدولي.
وقال: إن أعداء الأديان اليوم يسعون إلي إيجاد التفرقة بين أتباع هذه الأديان مشدداً علي ضرورة الوعي والإنتباه لذلك.
ودعا إلي التكاتف للمحافظة علي القدس التي تمثل أرض الأنبياء وحاملة رسالة السلام والصداقة في العالم.
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رئيس دار الشرع اليهودي الإيراني: اليهودية ترفض التوتر في القدس

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