رئيس منظمة السجون: المعتقل بسجن إوين إنتحر بكيس قمامة

وقدم 'أصغر جهانغير' اليوم الأربعاء خلال حديثه لمراسلة إرنا، شرحا عن الزيارة التفقدية التي قام بها الوفد النيابي مساء أمس لسجن إوين موضحا، أنه 'قام 11 نائبا من مختلف اللجان النيابية بمجلس الشوري الإسلامي والهيئة الرئاسية ورئيس اللجنة القانونية والقضائية ونائبة بمجلس الشوري الإسلامي مساء أمس بزيارة تفقدية لسجن إوين وتم تقديم تقرير لهم خلال الزيارة عن وضعية المعتقلين جراء الأحداث الأخيرة وطريقة إطلاق سراحهم وفترة إعتقالهم في إوين وانه لا توجد حاليا أية إمرأة معتقلة جراء الإحتجاجات الأخيرة'.

وفي رد علي سؤال لمراسلة إرنا حول إعلان رئيس اللجنة القانونية والقضائية بمجلس الشوري الإسلامي 'اللهيار ملكشاهي' يوم أمس عن وجود إمرأة معتقلة في سجن إوين قال، 'نعم. توجد إمرأة معتقلة في سجن إوين لكن موضوع إعتقالها ليس له أية صلة بالإضطرابات الأخيرة لكن نواب المجلس قاموا بتفقد هذه السيدة أيضا واطلعوا علي أوضاعها عن كثب'.

كما أضاف رئيس منظمة السجون والإجراءات الضمانية والتربوية في البلاد 'ان الوفد النيابي قام كذلك بتفقد المكان الذي أقدم فيه أحد المعتقلين علي الإنتحار موضحا، ان الوفد النيابي شاهد الفيلم الخاص بطريقة إنتحار هذا السجين في منتصف الليل الذي شنق نفسه بكيس قمامة'.

يذكر، انه تم إعتقال حوالي 500 شخص من إرجاء البلاد جراء الإضطرابات الأخيرة، وتم إطلاق سراح معظمهم لحد الآن.

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