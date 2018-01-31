في حديث لمراسل إرنا؛

رئيس منظمة السجون: المعتقل بسجن إوين إنتحر بكيس قمامة

طهران/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال رئيس منظمة السجون والإجراءات الضمانية والتربوية في البلاد، في إشارة الي الزيارة التفقدية للوفد النيابي لسجن إوين الذي أجراها يوم أمس، 'ان الوفد النيابي قام بتفقد المكان الذي أقدم فيه أحد المعتقلين علي الإنتحار شنقا بإستخدام كيس قمامة'.

وقدم 'أصغر جهانغير' اليوم الأربعاء خلال حديثه لمراسلة إرنا، شرحا عن الزيارة التفقدية التي قام بها الوفد النيابي مساء أمس لسجن إوين موضحا، أنه 'قام 11 نائبا من مختلف اللجان النيابية بمجلس الشوري الإسلامي والهيئة الرئاسية ورئيس اللجنة القانونية والقضائية ونائبة بمجلس الشوري الإسلامي مساء أمس بزيارة تفقدية لسجن إوين وتم تقديم تقرير لهم خلال الزيارة عن وضعية المعتقلين جراء الأحداث الأخيرة وطريقة إطلاق سراحهم وفترة إعتقالهم في إوين وانه لا توجد حاليا أية إمرأة معتقلة جراء الإحتجاجات الأخيرة'.
وفي رد علي سؤال لمراسلة إرنا حول إعلان رئيس اللجنة القانونية والقضائية بمجلس الشوري الإسلامي 'اللهيار ملكشاهي' يوم أمس عن وجود إمرأة معتقلة في سجن إوين قال، 'نعم. توجد إمرأة معتقلة في سجن إوين لكن موضوع إعتقالها ليس له أية صلة بالإضطرابات الأخيرة لكن نواب المجلس قاموا بتفقد هذه السيدة أيضا واطلعوا علي أوضاعها عن كثب'.
كما أضاف رئيس منظمة السجون والإجراءات الضمانية والتربوية في البلاد 'ان الوفد النيابي قام كذلك بتفقد المكان الذي أقدم فيه أحد المعتقلين علي الإنتحار موضحا، ان الوفد النيابي شاهد الفيلم الخاص بطريقة إنتحار هذا السجين في منتصف الليل الذي شنق نفسه بكيس قمامة'.
يذكر، انه تم إعتقال حوالي 500 شخص من إرجاء البلاد جراء الإضطرابات الأخيرة، وتم إطلاق سراح معظمهم لحد الآن.
إنتهي**أ م د** 1837



برچسب ها

سياسي

منظمة السجون

الزيارة التفقدية للوفد النيابي

سجن إوين

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس منظمة السجون: المعتقل بسجن إوين إنتحر بكيس قمامة

معظم المشاهدات

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

سياسي كردي عراقي يدعو الاكراد الي ترك واشنطن والتوجه لبغداد

سياسي كردي عراقي يدعو الاكراد الي ترك واشنطن والتوجه لبغداد

امریكا تهدف من وراء نقل داعش الي افغانستان تبریر تواجدها فی المنطقة

قائد الثورة الاسلامیة فی بدایة درسه الفقهی:

امریكا تهدف من وراء نقل داعش الي افغانستان تبریر تواجدها فی المنطقة

قاسمي: مزاعم مدير الـ `سي آي أي` مثال لسياسات التدخل الاميركية

قاسمي: مزاعم مدير الـ 'سي آي أي' مثال لسياسات التدخل الاميركية

أحدث الأخبار

التعاون العلمي بين جامعة محقق اردبيلي الايرانية وجامعة كوردوبا الاسبانية

التعاون العلمي بين جامعة محقق اردبيلي الايرانية وجامعة كوردوبا الاسبانية

رئيس منظمة السجون: المعتقل بسجن إوين إنتحر بكيس قمامة

في حديث لمراسل إرنا؛

رئيس منظمة السجون: المعتقل بسجن إوين إنتحر بكيس قمامة

ضبط اكثر من 15 طنا من المواد التي تدخل في تركيبات انتاج المخدرات

ضبط اكثر من 15 طنا من المواد التي تدخل في تركيبات انتاج المخدرات

مطهري: القانون واضح حيال النشاط في شبكات التواصل الإجتماعي

في مؤتمر صحفي:

مطهري: القانون واضح حيال النشاط في شبكات التواصل الإجتماعي

نائب بمجلس الشوري الإسلامی: زیارة الوفد النیابی لسجن إوین كانت إیجابیة

نائب بمجلس الشوري الإسلامی: زیارة الوفد النیابی لسجن إوین كانت إیجابیة

موضوعات مرتبط