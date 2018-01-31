ضبط اكثر من 15 طنا من المواد التي تدخل في تركيبات انتاج المخدرات

طهران/31 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قامت عناصر جمرك الشهيد رجائي المطل علي الخليج الفارسي بضبط 15 طنا و 750 كيلوغراما من التركيبات التي تدخل في انتاج مخدر الهيروئين والمورفين وكانت مخبئة بمهارة في غالونات.

وذكرت العلاقات العامة في جمرك الشهيد رجائي ان هذه الشحنة التي كانت مخبئة في 785 غالون سعة 20لترا تستعمل في انتاج المخدرات ومنها الهيروئين والمورفين وكانت محملة من تايوان ومقصدها احدي دول الجوار.
وقال حبيب الله جناغ مساعد التصدير والترانزيت في جمرك الشهيد رجائي انه فيما يتعلق بعملية الضبط تم تعبئة الغالونات بمهارة عالية ووضعها في مؤخرة حاوية لنقل البضائع وضعت في بدايتها غالونات معبئة بزيوت السيارات ولكن عناصر الجمارك قاموا بتفتيش الحاوية وتم العثور علي مواد كيمياوية تدخل في صناعة المخدرات .
واضاف انه تم اختبار التركيبات والنتيجة كانت CH3COOH ) ) حامض الخليك العالي التركيز وهو مادة اولية تدخل في انتاج مخدر الهيروئين.
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سياسي

انتاج المخدرات

جمرك الشهيد رجائي

الهيروئين

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ضبط اكثر من 15 طنا من المواد التي تدخل في تركيبات انتاج المخدرات

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