ضبط اكثر من 15 طنا من المواد التي تدخل في تركيبات انتاج المخدرات

وذكرت العلاقات العامة في جمرك الشهيد رجائي ان هذه الشحنة التي كانت مخبئة في 785 غالون سعة 20لترا تستعمل في انتاج المخدرات ومنها الهيروئين والمورفين وكانت محملة من تايوان ومقصدها احدي دول الجوار.

وقال حبيب الله جناغ مساعد التصدير والترانزيت في جمرك الشهيد رجائي انه فيما يتعلق بعملية الضبط تم تعبئة الغالونات بمهارة عالية ووضعها في مؤخرة حاوية لنقل البضائع وضعت في بدايتها غالونات معبئة بزيوت السيارات ولكن عناصر الجمارك قاموا بتفتيش الحاوية وتم العثور علي مواد كيمياوية تدخل في صناعة المخدرات .

واضاف انه تم اختبار التركيبات والنتيجة كانت CH3COOH ) ) حامض الخليك العالي التركيز وهو مادة اولية تدخل في انتاج مخدر الهيروئين.

انتهي**م م** 1837

