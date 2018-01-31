في مؤتمر صحفي:

مطهري: القانون واضح حيال النشاط في شبكات التواصل الإجتماعي

طهران / 31 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الشوري الإسلامي علي مطهري إن ورشة عمل تقوم حالياً بتحديد مصاديق الإجرام بخصوص إغلاق أو عدم إغلاق شبكات التلغرام مشيراً إلي عدم الحاجة إلي إقرار قانون جديد بهذا الخصوص.

وفي تصريح صحفي اليوم الأربعاء أشار مطهري إلي بعض النشاطات التي يقوم بها المعاندون للثورة الإسلامية في مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً إن القائمين علي الشؤون الأمنية سوف يبتون بشأن نشاطات هذه الشبكات وتعاونها مع الدول المعادية للثورة مشيراً إلي أن المجلس لا يقوم بأي عمل حالياً في هذا المجال.
وأضاف: إن الإجراءات بهذا الخصوص تأتي من ضمن صلاحيات الحكومة وهي من تقرر إذا ما ستكون شبكات التلغرام مفتوحة ومن هي التي سيتم إغلاقها.
واعتبر إن ورشة عمل تقوم حالياً بتحديد مصاديق الإجرام بخصوص إغلاق أو عدم إغلاق شبكات التلغرام مشيراً إلي عدم الحاجة إلي إقرار قانون جديد بهذا الخصوص.
وأشار إلي أهمية دعم الإعلاميين المحليين وقال: إن القانون أقر مثل هذه الأمور وعلي الحكومة أن تتخذ الإجراءات الفورية والسريعة بهذا الخصوص.
وحول القضايا المطروحة حالياً مثل فرض ارتداء الحجاب في الجامعات قال مطهري: ليس لدينا فرض وإجبار بهذا الخصوص فالكثير من السيدات حالياً ليست محجبات تقريباً مشيراً إلي أن مشكلة البلاد ليست الحجاب ونحن لا نري أي تشدد في هذا المجال.
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مطهري: القانون واضح حيال النشاط في شبكات التواصل الإجتماعي

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