نائب بمجلس الشوري الإسلامی: زیارة الوفد النیابی لسجن إوین كانت إیجابیة

همدان/31 كانون الثانی/ینایر/إرنا- قیم نائب رئیس اللجنة القانونیة والقضائیة بمجلس الشوري الإسلامی 'محمد كاظمی' الزیارة التنفقدیة لعدد من نواب مجلس الشوري الإسلامی لسجن إوین بالـ'إیجابیة' وقال، 'إن هذه الزیارة جاءت لصالح السلطة القضائیة'.

وأضاف 'محمد كاظمی' الیوم الأربعاء فی تصریح لمراسل إرنا، إن هذه اللقائات ساهمت فی التعرف علي بعض المشاكل والنقائص عن كثب.
كما أشار كاظمی الي التقریر الجید الذی قدمه رئیس منظمة السجون عن المعتقلین جراء الإضطرابات الأخیرة وإنتحار أحدهم فی السجن مضیفا، 'تم تفقد المكان الذی بادر هذا الشخص الي الإنتحار كما تحدثنا مع بعض الأشخاص الذین كانوا معه'.
وأشار أن هذا اللقاء إستمر لثلاث ساعات.
واعتبر كاظمی هذه الزیارات لصالح السلطة القضائیة مصرحا، 'إن زیارات كهذه تساهم فی إضفاء المزید من الشفافیة علي وضع السجناء الأمنیین وغیر الأمنیین والسیاسیین وغیر السیاسیین'.
كما أشار الي إطلاق سراح معظم المعتقلین فی طهران جراء الأحداث الأخیرة وقال، انه تبقي عدد قلیل من هؤلاء السجناء لم یطلق سراحهم بعد وقد تم إرجاء ملفات بعضهم الي المحكمة لإصدار الحكم النهائی.
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نائب بمجلس الشوري الإسلامی: زیارة الوفد النیابی لسجن إوین كانت إیجابیة

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