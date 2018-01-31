تمتين العلاقات مع ايران من اولويات مؤسسة 'الصين والخارج'

واضافت 'وي ين' لمراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) في الصين: ان مستوي العلاقات الايرانية الصينية جيدة في جميع المجالات ويجب السعي لتنميتها وتطويرها مشيرة الي المشتركات الثقافية والتاريخية بين البلدين وضرورة تطويرها.

واشارة الي الذكريات التي حملتها من ايران وتسلمها شهادة تقدير من يد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال مهرجان المطبوعات الدولي قائلة منذ ذلك اليوم قررت السعي لتطوير وتمتين العلاقات بين البلدين.

وتطرقت الي زيارة 35 من الطلاب المتفوقين الصينيين سفارة الجمهورية الاسلامية في بكين بالتعاون مع مؤسسة 'الصين والخارج' والتي كان الهدف منها التعرف علي الثقافة الايرانية وقالت ان الزيارة رسخت في اذهان الطلاب الثقافة الايرانية الاصيلة واستطعنا رسم صورة جميلة في اذهانهم عن ايران.

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