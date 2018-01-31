في حوار مع 'ارنا'

نائبة عراقية : مؤتمر الاعمار سيدخل اكثر من 100 شركة مستثمرة للعراق

بغداد / 31 كانون الثاني / يناير/ ارنا - أكدت عضو مجلس النواب العراقي غادة الشمري بان مؤتمر الاعمار الذي سيعقد في دولة الكويت خلال شهر شباط المقبل سيدخل اكثر من مئة شركة مستثمرة للعراق فيما بينت بان العراق اليوم اصبح بيئة جاذبة للمستثمرين بعد القضاء علي داعش نهائيا.

وقالت الشمري في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا) انه 'بعد القضاء علي عصابات داعش الارهابية بدأ العراق يتجه نحو الاستثمارات وتبادل التعاون المشترك بين جميع الدول بينها دول الجوار والخليجية.
واضافت ان 'كل هذه الامور بدأت تصب في مصلحة الشعب العراقي من ناحية الاستقرار الاقتصادي كما انه سيفعل الجانب العمراني ايضا .
وبينت ؛ان' جميع الزيارات التي قامت بها الدول العربية للعراق لغرض تفعيل الاستثمارات لم تفلح بسبب انشغال العراق في الحرب علي داعش اما اليوم فان العراق سيعمل جاهدا علي تفعيلها بشكل جدي '.
ولفتت الي انه' نحن نشجع علي دخول الشركات والصناعات الاجنبية والوكالات التجارية الجديدة الي العراق لأحداث تنوع في الاقتصاد العراقي'.
وتابعت حديثها بالقول ان' العراق اليوم بعد القضاء علي داعش في مرحلة توطيد العلاقات ومد الجسور اكثر علي اعتبار ان الكثير من الشركات كانت تتخوف من دخول العراق والاستثمار بسبب تواجد عصابات داعش الارهابية حيث ان العراق اليوم بعد القضاء علي داعش اصبح بيئة جاذبة للاستثمار .
وختمت ان' العراق اليوم سيعتمد ايضا علي مؤتمر الاعمار الذي سيعقد في الكويت خلال شهر شباط المقبل والذي يعتبر فرصة لشمل المناطق المحررة من داعش وباقي المحافظات بالإعمار ودخول الشركات المستثمرة اليها.
انتهي** ع ص**380**2344



برچسب ها

سياسي

العراق

مؤتمر اعمار العراق

الاستثمار الاجنبي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

نائبة عراقية : مؤتمر الاعمار سيدخل اكثر من 100 شركة مستثمرة للعراق

معظم المشاهدات

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

سياسي كردي عراقي يدعو الاكراد الي ترك واشنطن والتوجه لبغداد

سياسي كردي عراقي يدعو الاكراد الي ترك واشنطن والتوجه لبغداد

امریكا تهدف من وراء نقل داعش الي افغانستان تبریر تواجدها فی المنطقة

قائد الثورة الاسلامیة فی بدایة درسه الفقهی:

امریكا تهدف من وراء نقل داعش الي افغانستان تبریر تواجدها فی المنطقة

قاسمي: مزاعم مدير الـ `سي آي أي` مثال لسياسات التدخل الاميركية

قاسمي: مزاعم مدير الـ 'سي آي أي' مثال لسياسات التدخل الاميركية

أحدث الأخبار

التعاون العلمي بين جامعة محقق اردبيلي الايرانية وجامعة كوردوبا الاسبانية

التعاون العلمي بين جامعة محقق اردبيلي الايرانية وجامعة كوردوبا الاسبانية

رئيس منظمة السجون: المعتقل بسجن إوين إنتحر بكيس قمامة

في حديث لمراسل إرنا؛

رئيس منظمة السجون: المعتقل بسجن إوين إنتحر بكيس قمامة

ضبط اكثر من 15 طنا من المواد التي تدخل في تركيبات انتاج المخدرات

ضبط اكثر من 15 طنا من المواد التي تدخل في تركيبات انتاج المخدرات

مطهري: القانون واضح حيال النشاط في شبكات التواصل الإجتماعي

في مؤتمر صحفي:

مطهري: القانون واضح حيال النشاط في شبكات التواصل الإجتماعي

نائب بمجلس الشوري الإسلامی: زیارة الوفد النیابی لسجن إوین كانت إیجابیة

نائب بمجلس الشوري الإسلامی: زیارة الوفد النیابی لسجن إوین كانت إیجابیة

موضوعات مرتبط