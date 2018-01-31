نائبة عراقية : مؤتمر الاعمار سيدخل اكثر من 100 شركة مستثمرة للعراق

وقالت الشمري في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا) انه 'بعد القضاء علي عصابات داعش الارهابية بدأ العراق يتجه نحو الاستثمارات وتبادل التعاون المشترك بين جميع الدول بينها دول الجوار والخليجية.

واضافت ان 'كل هذه الامور بدأت تصب في مصلحة الشعب العراقي من ناحية الاستقرار الاقتصادي كما انه سيفعل الجانب العمراني ايضا .

وبينت ؛ان' جميع الزيارات التي قامت بها الدول العربية للعراق لغرض تفعيل الاستثمارات لم تفلح بسبب انشغال العراق في الحرب علي داعش اما اليوم فان العراق سيعمل جاهدا علي تفعيلها بشكل جدي '.

ولفتت الي انه' نحن نشجع علي دخول الشركات والصناعات الاجنبية والوكالات التجارية الجديدة الي العراق لأحداث تنوع في الاقتصاد العراقي'.

وتابعت حديثها بالقول ان' العراق اليوم بعد القضاء علي داعش في مرحلة توطيد العلاقات ومد الجسور اكثر علي اعتبار ان الكثير من الشركات كانت تتخوف من دخول العراق والاستثمار بسبب تواجد عصابات داعش الارهابية حيث ان العراق اليوم بعد القضاء علي داعش اصبح بيئة جاذبة للاستثمار .

وختمت ان' العراق اليوم سيعتمد ايضا علي مؤتمر الاعمار الذي سيعقد في الكويت خلال شهر شباط المقبل والذي يعتبر فرصة لشمل المناطق المحررة من داعش وباقي المحافظات بالإعمار ودخول الشركات المستثمرة اليها.

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