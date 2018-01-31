إفتتاح أول مطعم ايراني في لبنان

نكهة ومذاق الأطعمة الايرانية علي ساحل البحرالابيض المتوسط

بيروت/31 كانون الثاني/ يناير – إرنا – منذ ايام قلائل تم إفتتاح مطعم ايراني سمّي بمطعم الزعفران في مدينة صور جنوب لبنان بتوظيف طباخَين ايرانيين يتحفون اللبنانيين بمذاق الأطعمة الايرانية اللذيذة.

وتبني مهمة تأسيس هذا المطعم محمد صفي الدين المستثمر اللبناني الذي قضي سنين طوال يعيش خارج بلده لينافس بذلك المائدة اللبنانية الشهيرة عالمياً. علماً بأن انشاء هذا المطعم إستغرق خمسة أشهر.
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أول مطعم ايراني

جنوب لبنان

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نكهة ومذاق الأطعمة الايرانية علي ساحل البحرالابيض المتوسط

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