وزير العدل: المعايير المرتبطة بقوانين حقوق الانسان في ايران في تطور مستمر

واعرب آوايي اليوم الاربعاء خلال لقائه سفير اندونيسيا «اكتاوينو عليم الدين» عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين ايران و اندونيسيا و دعا الي تمتين هذه العلاقات علي مختلف الاصعدة الحقوقية و القضائية.

واكد ان دين الاسلام يجسد الرحمة و الكرامة و احترام الانسان، واضاف انه و قبل أن تشكل الاجهزة الغربية المعنية بحقوق الانسان فإن المجتمعات الاسلامية كانت و لازالت تحترم حقوق الانسان و حتي حقوق الحيوانات والاشجار.

ودعا الي تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية لعرض صورة واضحة عن الاسلام و اهتمامه بحقوق الانسان.

من جانبه قدم اكتاوينو عليم الدين خلال هذا اللقاء تقريرا حول العلاقات الحقوقية و القضائية بين البلدين وعقد اجتماعات مشتركة في مجال حقوق الانسان الي جانب العلاقات السياسية و البرلمانية الثنائية.

و اشاد بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية الفاعل في مكافحة تنظيم داعش و القضاء عليه معتبرا ذلك يصب لصالح دول المنطقة و العالم الاسلامي.

واشار الي تفقده عدد من السجون الايرانية، واصفا المعايير المتعلقة بحقوق الانسان في هذه السجون بما فيها تأهيل السجناء خلال فترة السجن، بانها مناسبة و دعا الي اقامة العلاقات بين الاجهزة التخصصية لدي البلدين و الافادة من خبرات ايران في هذا المجال.

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