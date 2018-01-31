خلال لقائه سفير اندونيسيا

وزير العدل: المعايير المرتبطة بقوانين حقوق الانسان في ايران في تطور مستمر

طهران/31كانون الثاني/يناير/ ارنا - انتقد وزير العدل «علي رضا آوايي» التعاطي المزدوج مع حقوق الانسان واكد ان المعايير المتعلقة بقوانين حقوق الانسان في السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية، تشهد نموا مطردا.

واعرب آوايي اليوم الاربعاء خلال لقائه سفير اندونيسيا «اكتاوينو عليم الدين» عن ارتياحه لتعزيز العلاقات بين ايران و اندونيسيا و دعا الي تمتين هذه العلاقات علي مختلف الاصعدة الحقوقية و القضائية.
واكد ان دين الاسلام يجسد الرحمة و الكرامة و احترام الانسان، واضاف انه و قبل أن تشكل الاجهزة الغربية المعنية بحقوق الانسان فإن المجتمعات الاسلامية كانت و لازالت تحترم حقوق الانسان و حتي حقوق الحيوانات والاشجار.
ودعا الي تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية لعرض صورة واضحة عن الاسلام و اهتمامه بحقوق الانسان.
من جانبه قدم اكتاوينو عليم الدين خلال هذا اللقاء تقريرا حول العلاقات الحقوقية و القضائية بين البلدين وعقد اجتماعات مشتركة في مجال حقوق الانسان الي جانب العلاقات السياسية و البرلمانية الثنائية.
و اشاد بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية الفاعل في مكافحة تنظيم داعش و القضاء عليه معتبرا ذلك يصب لصالح دول المنطقة و العالم الاسلامي.
واشار الي تفقده عدد من السجون الايرانية، واصفا المعايير المتعلقة بحقوق الانسان في هذه السجون بما فيها تأهيل السجناء خلال فترة السجن، بانها مناسبة و دعا الي اقامة العلاقات بين الاجهزة التخصصية لدي البلدين و الافادة من خبرات ايران في هذا المجال.
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وزير العدل: المعايير المرتبطة بقوانين حقوق الانسان في ايران في تطور مستمر

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