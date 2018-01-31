أنصاري: مؤتمر سوتشي خطوة صحيحة للخروج من الأزمة السورية

طهران/ 31 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، ان مؤتمر سوتشي هو خطوة مبشرة في مساعدة الشعب السوري للخروج من مأزقه الراهن وذلك عبر الحل السياسي المبني علي القرار الوطني السوري السوري .واضاف إن ما قمنا به في اطار مسار استانة والآن في سوتشي يمكننا ان نبني عليه كخطوات صحيحة وبداية خير للحوار السوري -السوري الجاد للخروج من الأزمة.

وفي حديث خاص لموقع المنار اعتبر انصاري ان المشاركين في المؤتمر يمثلون ابناء الوطن السوري المتنوع وهذا يكفي لنجاح المؤتمر والاطراف التي غادرت وخرجت من الممكن ان تعود للمشاركة في المستقبل .
وحول الدور التركي في التأثير علي اطراف المعارضة قال انصاري :”للتركي تأثير مهم وطلبنا منهم التدخل لإشراك كافة الأطراف في المعارضة في الحل السياسي لكن الواضح ان لديهم مشاكل ومحدوديات”.
وحول زيارة نتانياهو الي روسيا علق أنصاري ان الكيان الصهيوني هو الطرف الأساسي المستفيد من استمرار الازمة في سورية وفي المنطقة العربية بشكل عام لذلك يحاول بكافة الامكانيات والوسائل التأثير سلبيا وبالنهاية روسيا تعرف مصالحها ومصالح الشرق الاوسط ولن تشارك في اللعبة الصهيونية.
وأكد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي اختتم مساء امس في مدينة سوتشي الروسية، الالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا.
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أنصاري: مؤتمر سوتشي خطوة صحيحة للخروج من الأزمة السورية

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