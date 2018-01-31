علي هامش حفل تجديد العهد مع نهج الإمام الخميني (رض)

آية الله آملي لاريجاني: أعاد الإمام الخميني الإستقلال والثقة بالنفس إلي الشعب الايراني

طهران/ 31 كانون الثاني/ يناير- علي هامش مراسم تجديد العهد مع نهج الإمام الخميني(رض) والتي اقيمت بحضور مسؤولي السلطة القضائية، قال آملي لاريجاني: إنّ الإمام الراحل خلق عبر الثورة الاسلامية تحولات هائلة داخل المجتمع الاسلامي سواء في الجانب النظري أو الجانب التطبيقي وأعاد الشعور بالإستقلال والثقة بالنفس إلي الشعب الايراني.

وخلال زيارة رئيس السلطة القضائية وكبار مسؤوليها لمرقد الامام الخميني(رض) اليوم الاربعاء، قدم اية الله املي لاريجاني تعازيه بمناسبة ذكري استشهاد السيدة الزهراء عليها السلام مكرّماً أيّام عشرة الفجر المباركة ذكري انتصار الثورة الاسلامية ومؤكداً علي خلق الثورة الاسلامية تحولات هائلة داخل المجتمع الاسلامي خاصة في ايران.
وفي توضيحه للأبعاد النظرية المنبثقة عن الثورة قال لاريجاني: إنّ الثورة الايرانية أفرزت من الناحية النظرية نهضة فكرية عظيمة أدت علي المستوي العالمي إلي تأسيس نظام سياسي يُدعي بالديمقراطية الاسلامية كما أدت إلي خلق قيَماً كان النظام الفلسفي الغربي عاجزاً عن الإتيان بها.
وأضاف رئيس السلطة القضائية: يتطلب الجانب النظري للثورة دراسات وتبيين أوسع نطاقاً إذ أنه كان أهم الأسباب التي جعلت نظام السلطة العالمي يشن معظم هجماته ضد شعبنا.
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سياسي

آملي لاريجاني

رئيس السلطة القضائية

تجديد الولاء لطموحات الإمام الخميني

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آية الله آملي لاريجاني: أعاد الإمام الخميني الإستقلال والثقة بالنفس إلي الشعب الايراني

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