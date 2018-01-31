الملحق التجاري الايراني في اندونيسيا في تصرح لإرنا:

صادرات ايران غير النفطية الي اندونيسيا سجلت نموا بنسبة 21%

كوالالمبور/ 31 كانون الثاني/يناير/ ارنا - أعلن الملحق التجاري الايراني في اندونيسيا، عن ارتفاع صادرات السلع غير النفطية الايرانية الي اندونيسيا بنسبة 21 % لتبلغ 400 مليون دولار في الاشهر التسعة الماضية مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

واضاف انور كمري في حديث مع مراسل ارنا اليوم الاربعاء، ان ارقام جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية كشفت ان رقم ال400 مليون دولار مقارنة ل126.7 مليون دولار لصادرات السلع الايرانية الي اندونيسيا، سجل زيادة بنسبة 78.5 بالمائة من حيث الوزن و 21.7 بالمائة من حيث القيمة .
واشار الي ان صادرات الفلزات ومنتجاتها بقيمة 195 مليون دولار، سجلت النمو الأكثر في صادرات السلع الايرانية الي اندونيسيا في الاشهر التسعة الماضية مقارنة لرقم 25 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
كما أكد كمري الي ارتفاع حجم صادرات المواد البلاستيكية والسجاد والمسنوجات والمنتجات الكيماوية الي اندونيسيا خلال العام الحالي، متوقعا زيادة حجم التجارة بين ايران واندونيسيا الي نحو 700 مليون دولار نهاية العام الايراني الحالي (ينتهي 20 مارس ).
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صادرات ايران غير النفطية الي اندونيسيا سجلت نموا بنسبة 21%

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