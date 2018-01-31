اكاديمي امريكي: تصريحات مدير الـ «سي.آي.اي» المعادية لايران هي اختلاق الذرائع لشن الحرب

واضاف يعقوبيان اليوم الاربعاء في حديث لمراسل ارنا، أن تصريحات «مايك بومبئو» في مقابلة مع قناة 'بي.بي.سي' حول ايران تكشف ان مصالح الكيان الصهيوني تأتي في اولوية ادارة ترامب وانه لا يفكر في شي إلا تحقيق مصالح اللوبيات الاسرائيلية و المسيحية الانجيلية.

وفيما انتقد تصريحات بومبئو ضد دور الحرس الثوري في المنطقة، اضاف ان ايران و حزب الله قامتا بمكافحة تنظيم داعش فيما امريكا و وسائل اعلامها لا تولي اهتماما بهذا الموضوع.

و تعليقا علي تصريحات 'بومبئو' بان امريكا لا تتحمل تهديد مصالحها في المنطقة، اضاف يجب التفريق بين التصريحات الامريكية و اهدافها في المنطقة.

واوضح ان امريكا لاتعتبر إحلال الامن و الاستقرار و التنمية الاقتصادية و ارساء امن الطاقة وتوسيع الديمقراطية ضمن اهدافها بل انها تسعي وراء تحقيق اهداف حلفائها في المنطقة بما فيهم السعودية و اسرائيل و ذلك من خلال اثارة الازمات و دمار دول المنطقة كي تجعلها ضعيفة لكي لا تشكل تهديدا اقتصاديا او عسكريا للسعودية و اسرائيل.

وفي معرض اشارته الي تصريحات بومبئو المعادية لايران، اضاف ان امريكا و السعودية تخططان منذ سنوات لشن العدوان العسكري علي ايران مؤكدا ان هذه التصريحات تأتي في اطار ما صرح به ولي العهد السعودي القاضي بنقل الحرب الي داخل ايران.

وشدد بالقول ان تصريحات مدير سي.آي.اي هي فبركة الاكاذيب و تهدف الي اثارة الصراعات مع ايران.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار الي رد الراي العام الامريكي علي المغامرة الامريكية في الشرق الاوسط واضاف إنه ورغم وعي الشعب الامريكي و حساسيته البالغة تجاه الانفاق العسكرية للادارة الامريكية فان ترامب لا يولي اهمية لهذه الحساسية.

وبشأن مزاعم امريكا حول ارسال ايران الصواريخ الي اليمن، اوضح ان ما عرضته امريكا من الوثائق في هذا المجال هي التي سلمتها السعودية و هذا مثير للشكوك متسائلا بذلك هل امريكا تعمل علي خداع المجتمع الدولي لشن حرب جديدة.

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