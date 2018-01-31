حفيد الإمام الخميني: ضخ اليأس بين فئات الشعب لايصب إلّا في مصلحة الأعداء

وقال حجة الاسلام حسن الخميني اليوم الأربعاء في كلمة ألقاها داخل الحرم الخميني بعد كلمة رئيس الجمهورية: لقد إستمعنا إلي العبارات الشيقة والواضحة والحكيمة لرئيس الجمهورية والتي تطرق من خلالها إلي ماضي الثورة ومستقبلها بشمولية وإلي نقاط قوة النظام الايراني وكفاءاته.

وأضاف حسن الخميني: إنّ ركائز نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة علي أرضيات قوية وكفوءة منبثقة عن روح الالتزام بالدين والاستقلالية والمطالبة بالحرية وإنتهاج رؤية مستقبلية.

وشدد سماحته علي ضرورة إثراء مسامع أبنائنا وأنفسنا بكل ما يخص الأحداث التي سبقت انتصار الثورة والظروف التي سادت البلاد آنذاك مؤكداً علي وجوب التباهي والشعور بالاعتزاز حيال كفاءات ايران وقدراتها والتطورات الكبري التي أتحفتها بها الثورة منوهاً إلي أهمية الأخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف التي تعاني منها البلاد والسعي إلي تخطيها عبر تزويد المجتمع بروح التفاؤل والأمل.

وقال حسن الخميني: إنّ الأعداء باتوا اليوم يستهدفون ثقة الشعب وإننا بفضل ما تعلمناه من الامام الخميني الراحل يتسني لنا تخطي جميع المشاكل مستندين الي كفاءات الشعب الايراني الزاخر بالأدمغة الجبارة.

وذكّر سماحته بالايام الساطعة التي أمضتها ايران بعد انتصار الثورة والتي جاءت بفضل القدرات والكفاءات المحلية مؤكدآً علي أننا اليوم نقف أمام شعباً ينتظره مستقبل عظيم معرباً عن ايمانه التام بإمكانية بلوغ ايران ما تشاء في ظل ثقة الشعب بالمسؤولين وثقة المسؤولين بالشعب وفي ظل عنصرالأمل البناء.

هذا وأعرب حسن الخميني عن بالغ احترامه للشعب الايراني سائلاً المولي القدير أن يتحف هذا البلد بمستقبل أسمي شأناً وأعلي مقاماً وأكثر ازدهاراً وأن يخلصه من مشاكله.

وختاماً سأل سماحته، من الباري تعالي ديمومة النظام المقدس في ظل سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي تولي بعد رحيل الإمام الخميني مهمة قيادة البلاد متمنياً للحكومة وخاصة لرئيسها النجاح.

إنتهي** ع ج**2344

