عراقجی: القدس عاصمة العالم الاسلامی الأولي

وفی المؤتمر الدولی للقدس عاصمة السلام للأدیان المنعقد فی رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة، وصف عراقجی هذا المؤتمر بانه یوفر فرصة مهمة لمشاركة اتباع وزعماء الأدیان فی العالم الاسلامی للتضامن واتخاذ موقف مشترك فی مواجهة الاعداء.

وصرح بان القدس القبلة الأولي للمسلمین، و الموضوع الأول للعالم الاسلامی ویجب ان تبقي حیة ونابضة علي الدوام.

وأدان مساعد وزیر الخارجیة ، قرار الرئیس الامریكی بنقل سفارة بلاده من تل ابیب الي القدس، واضاف ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة أكدت وتؤكد باستمرار علي ادانة الاجراء الارعن لترامب وترفض أی تغییر فی القدس وستتصدي له.

وأضاف المساعد السیاسی لوزیر الخارجیة بأنّ أعداء الاسلام من خلال بسطهم أصناف المشاكل داخل المجتمع الدولی خاصة فی الوسط الاسلامی یسعون إلی حرف هذه الدول والأدیان عن أهدافها الرئیسة وخیر دلیل علی ذلك هو القرار الذی اتخذه ترامب بشأن القدس.

وإعتبر عراقجی تأسیس الجماعات الارهابیة وإشعال فتیل الحروب الداخلیة وبث الفرقة بین المسلمین أدوات یوظفها الأعداء للاسلام لحرف بوصلة المسلمین عن قضایاهم الرئیسة.

وأشاد عراقجی بمنظمة الثقافة والعلاقات الاسلامیة لإقامتها هذا المؤتمر فی ایران بموضوع مشترك كالقدس ودعوة جمیع الادیان إلی التوحد والمشاركة فیما بینها.

وأعرب مساعد وزیر الخارجیة عن موقف ایران من القدس الشریف قائلاً: إنّ ایران تعتبر القدس عاصمة لاتنفك عن فلسطین ولاتتجزأ و هی واقع ملموس لایُمكن إنكاره أو طمسه تدعمه ایران ولاتقبل التغییر فیه.

و وصف عراقجی القدس الشریف مركزاً للأدیان الالهیة وموضع إحترام الجمیع خاصة المسلمین مندداً بقرار ترامب الذی رآه خارجاً عن سیاق العدالة ومناقضاً لقرارات منظمة الاُمم المتحدة.

ولفت عراقجی إلی الأخطاء الجمة التی ارتكبها ترامب ومنها اعتبار القدس عاصمة للكیان الصهیونی واصفاً إیّاها بإحدی المدن الخالقة للحضارات والتاریخ والثقافات مخاطباً المسلمین بتولی مهامهم لتحریرها وحفظها وحمایة حضارتها المانحة للهویة.

علماً بأنّ مؤتمر«القدس عاصمة السلام للأدیان» الدولی یقام بالتعاون بین زعماء الأدیان الرسمیة للبلاد والمراكز العلمیة والدینیة كجامعة طهران وجامعة الأدیان والمذاهب وجامعة المصطفی العالمیة وحوزة قم العلمیة ومجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیة والمجمع العالمی لأهل البیت(ع) وعدد من المنظمات الناشطة فی موضوع فلسطین إضافة إلی جهات اعلامیة كإتحاد الإذاعات والتلفزیونات الاسلامیة ومؤسسة الإذاعة والتلفزیون الایرانیة تناقش خلاله شخصیات علمیة ودینیة من ایران مواضیع حول دور القدس فی التعایش السلمی بین أتباع الادیان الابراهیمیة.

وبدأ أعمال مؤتمر 'القدس، عاصمة السلام للأدیان' الیوم الاربعاء فی مقرّ رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة بالعاصمة الایرانیة طهران بمشاركة شخصیات علمیة ودینیة لبحث دور القدس فی التعایش السلمی بین اتباع الادیان السماویة.

انتهی** ع ج**2344

