لم نوظف الأجواء الافتراضية بما فيه الكفاية لتحويلها الي فرصة

وأعرب آية الله علي أكبر رشاد اليوم الأربعاء عن قلقه تجاه التهديدات المنبثقة عن الأجواء الافتراضية منتقداً عدم قيام أية جهة في البلاد بخطوات لمكافحة هذه التهديدات وقال: إنّ تصريحات بعض المفكرين في هذا الشأن جاءت لحث المسؤولين علي إتخاذ تدابير وقائية كي لايتحول الأمر فجأة إلي تهديد يمس أساس الدين والثورة والأخلاق والهوية والوطنية وإستقلال البلاد.

وأضاف رشاد بأنّ هذا التهديد لم ينحصر علي ايران فحسب بل سائر الدول ايضاً متورطة في تداعياته مشيراً إلي إمكانية توظيف الأجواء الافتراضية وتقنياتها داخل البلاد خير توظيف وتحويلها من تهديد الي فرصة وإلي سلاح نكافح به العدو إلّا أننا حتي اللحظة لم نحسن الاستفادة من هذه التقنية.

وأكّد رشاد علي ضرورة تطبيق الحكومة لوعودها بشأن تفعيل شبكة الإنترنت الوطنية حالها حال بعض الدول التي نجحت في ذلك ملوحاً إلي مسؤولي بلدنا الذين إكتفوا بإطلاق الوعود فحسب دون تطبيقها.

وقال رئيس مجلس الحوزات العلمية لمدينة طهران: لعل مسؤولينا قاموا ببعض الإجراءات في هذا السياق لكنها ضئيلة جداً مقابل التهديدات الجمة التي أفرزتها الأجواء الافتراضية وإنّ أي تساهل في الموضوع سيؤدي نهاية الأمر إلي الندم وسوف لن نفيق من سباتنا إلّا بعد فوات الأوان وبعد خسارتنا لكل شئ.

وإعتبر رشاد جميع الأجهزة والجهات المعنية مسؤولة حيال هذا الملف إذ عليها جميعاً إتاحة أرضيات تخدم المجالات الثقافية والفنية وقال: إنني لاأخص بكلامي شخصية محددة أو سلطة محددة بل التحدي أخطر أبعاداً وأعمق تأثيراً وأوسع نطاقاً مما نتصوره و أشد فتكاً من الحروب التقليدية موصياً الجميع بالمشاركة في هذا الميدان كما هي المشاركة في جبهات الحرب وإن لم يقم أحد بمسؤولياته ستتعرض حياتنا وكياننا للخطر أي ذلك الخطر الذي سيبتلع كل يميني ويساري.

وعرض سماحة آية الله علي أكبر رشاد استاذ في الحوزة الدينية والجامعة مبادرة لمواجهة هذا التحدي والتهديد عبر قيام المجلس الأعلي للثورة الثقافية بمهامه بجدية بالغة وعدم الإكتفاء بالقول بأنّ العدو يهاجم بلادنا من جميع الحدود المجاورة والزعم بأننا مشغولون بتعبيد المسارات وتدريب القوات في حين أنّ القضية تبدو أكثر جدية مما تصورناها.

إنتهي** ع ج**2344

