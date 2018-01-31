الصدر یحذر من عودة حزب البعث للعراق فی الانتخابات

بغداد / 31 كانون الثانی / ینایر / ارنا - حذر زعیم التیار الصدری، السید مقتدي الصدر، من عودة حزب البعث المنحل فی الانتخابات العراقیة المقبلة، مشددا ان عادوا عدنا ولن نرحمهم .

وقال الصدر فی تغریدة له علي توتیر ، الثلاثاء، 'من المعیب ان یخاف (المجاهد) من عودة البعث فی الانتخابات القادمة'.
وأضاف 'لذا نقول: نحن لهم، ولن نسمح لهم ان یعثوا فی عراقنا فسادا وطغیانا مرة أخري، وان عادوا عدنا ولن نرحمهم' .
وكان وزیر النقل العراقی السابق، باقر جبر الزبیدی قد حذر، الاثنین الماضی، من عودة (حزب البعث) المحظور للحیاة السیاسیة عبر الانتخابات المقبلة، متهما ادارة الرئیس الامریكی دونالد ترامب بترتیب ذلك، مشیرا لخفایا خطیرة یجری ترتیبها فی قاعدة عین الاسد .
فیما حذر ایضا نائب رئیس هیئة الحشد الشعبی، ابو مهدی المهندس، الثلاثاء الماضی، من عودة حزب البعث وان هذا الحزب المنحل وبقیادة عزت الدوری یقوم الان بتنظیم صفوفه ویتغلل فی دوائر الدولة ویسعي للدخول الي الانتخابات بقوائم وشخصیات تتوزع علي قوائم متفرقة، فیما اعلن عن استعداد الحشد الشعبی لمواجهة حزب البعث الذی یظن انه یعمل مرتاحا فی العراق.
ودعا المهندس المسؤولین السیاسیین والامنیین ومفوضیة الانتخابات فی العراق الي التدقیق فی من یتقدم للانتخابات ومواجهة خطر عودة حزب البعث عن طریق صنادیق الاقتراع .
یذكر ان المادة السابعة من الدستور العراقی نصت علي انه 'یحظر كل كیان او نهج یتبني العنصریة او الارهاب او التكفیر او التطهیر الطائفی او یحرض او یمهد او یمجد او یروج او یبرر له، وبخاصة البعث الصدامی فی العراق ورموزه وتحت أی مسمي كان، ولایجوز ان یكون ذلك ضمن التعددیة السیاسیة فی العراق .
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الصدر یحذر من عودة حزب البعث للعراق فی الانتخابات

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