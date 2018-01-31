خلال استقباله السفير الكوبي

مسؤول برلماني ايراني: المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار من الرؤي المشتركة لايران وكوبا

طهران / 31 كانون الثاني / ارنا
اعتبر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكوبية محمد رضا منصوري المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار من الرؤي المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكوبا.

وخلال استقباله السفير الكوبي الجديد في ايران الكسيس باندريج وكا في طهران الثلاثاء، اشار منصوري الي العلاقات الطيبة والودية بين البلدين واعرب عن امله بان تشهد العلاقات الثنائية المزيد من الرقي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وخاصة البرلمانية.
واضاف منصوري، ان المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار تعدان من المشتركات بين البلدين حيث بالامكان في ظل استثمار طاقاتهما وقدراتهما في مسار مواجهة الحظر والسياسات احادية الجانب، الاستفادة من هذه الفرصة وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات في مسار خدمة مصالح الشعبين.
وهنأ رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكوبية بنجاح كوبا في الحصول علي اصوات غالبية اعضاء منظمة الامم المتحدة في ادانة الحظر الاميركي ضد بلاده، مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواقف كوبا في الاوساط الدولية.
واكد عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشوري الاسلامي اهمية تعزيز وترسيخ التعاون البرلماني وتبادل زيارات اللجان التخصصية في برلماني البلدين.
من جانبه اعرب السفير الكوبي الجديد خلال اللقاء عن سروره لمهمته في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان العلاقات الطيبة والمميزة بين برلماني البلدين تبعث علي الفخر وان النقاط المشتركة بين الشعبين تستوجب ضرورة المزيد من التلاحم والتضامن وتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين في الظروف الراهنة.
واعلن الكسيس باندريج وكا تضامن شعب وحكومة بلاده مع الحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا بانه سيبذل مساعيه في مسار المزيد من تنمية وتطوير التعاون والاستثمارات الايرانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الكوبية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

منصوري

السفير الكوبي

المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مسؤول برلماني ايراني: المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار من الرؤي المشتركة لايران وكوبا

معظم المشاهدات

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

امریكا تهدف من وراء نقل داعش الي افغانستان تبریر تواجدها فی المنطقة

قائد الثورة الاسلامیة فی بدایة درسه الفقهی:

امریكا تهدف من وراء نقل داعش الي افغانستان تبریر تواجدها فی المنطقة

خرازي: ايران ستلتزم بالاتفاق النووي مادامت اوروبا ملتزمة به

خرازي: ايران ستلتزم بالاتفاق النووي مادامت اوروبا ملتزمة به

عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

العراق يرفض نشر قوات أميركية لتأمين الانتخابات في المحافظات السنية

العراق يرفض نشر قوات أميركية لتأمين الانتخابات في المحافظات السنية

الصدر یحذر من عودة حزب البعث للعراق فی الانتخابات

الصدر یحذر من عودة حزب البعث للعراق فی الانتخابات

مسؤول برلماني ايراني: المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار من الرؤي المشتركة لايران وكوبا

خلال استقباله السفير الكوبي

مسؤول برلماني ايراني: المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار من الرؤي المشتركة لايران وكوبا

عبداللهيان: التعاون الايراني الروسي مؤثر كثيرا في مكافحة الارهاب بالمنطقة

خلال استقباله السفير الروسي

عبداللهيان: التعاون الايراني الروسي مؤثر كثيرا في مكافحة الارهاب بالمنطقة

هزة ارضیة بقوة 4 درجات ریختر تضرب محافظة فارس جنوب ایران

هزة ارضیة بقوة 4 درجات ریختر تضرب محافظة فارس جنوب ایران

موضوعات مرتبط