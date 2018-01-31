مسؤول برلماني ايراني: المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار من الرؤي المشتركة لايران وكوبا

وخلال استقباله السفير الكوبي الجديد في ايران الكسيس باندريج وكا في طهران الثلاثاء، اشار منصوري الي العلاقات الطيبة والودية بين البلدين واعرب عن امله بان تشهد العلاقات الثنائية المزيد من الرقي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وخاصة البرلمانية.

واضاف منصوري، ان المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار تعدان من المشتركات بين البلدين حيث بالامكان في ظل استثمار طاقاتهما وقدراتهما في مسار مواجهة الحظر والسياسات احادية الجانب، الاستفادة من هذه الفرصة وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات في مسار خدمة مصالح الشعبين.

وهنأ رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الكوبية بنجاح كوبا في الحصول علي اصوات غالبية اعضاء منظمة الامم المتحدة في ادانة الحظر الاميركي ضد بلاده، مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لمواقف كوبا في الاوساط الدولية.

واكد عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشوري الاسلامي اهمية تعزيز وترسيخ التعاون البرلماني وتبادل زيارات اللجان التخصصية في برلماني البلدين.

من جانبه اعرب السفير الكوبي الجديد خلال اللقاء عن سروره لمهمته في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان العلاقات الطيبة والمميزة بين برلماني البلدين تبعث علي الفخر وان النقاط المشتركة بين الشعبين تستوجب ضرورة المزيد من التلاحم والتضامن وتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين في الظروف الراهنة.

واعلن الكسيس باندريج وكا تضامن شعب وحكومة بلاده مع الحكومة والشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا بانه سيبذل مساعيه في مسار المزيد من تنمية وتطوير التعاون والاستثمارات الايرانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الكوبية.

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