خلال استقباله السفير الروسي

عبداللهيان: التعاون الايراني الروسي مؤثر كثيرا في مكافحة الارهاب بالمنطقة

طهران / 31 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، بان لايران وروسيا رؤي مشتركة في الكثير من القضايا الدولية وتمكنا من ان يعملا بتاثير في سياق حل الازمات بالمنطقة خاصة في سوريا.

وخلال استقباله السفير الروسي بطهران لوان جاغاريان الثلاثاء، صرح امير عبداللهيان بان التعاون بين ايران وروسيا ازاء قضية سوريا كان له كبير الاثر في مسار مكافحة الارهاب بالمنطقة وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر عدم الاستقرار في المنطقة بانه يضر الجميع.
واكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي علي التعاون البرلماني المتنامي بين ايران وروسيا واضاف، ان العلاقات بين طهران وموسكو تحظي بالاهمية في اطار العلاقات الاقليمية.
واعتبر روسيا دولة صديقة وجارة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان ارادة ايران مبنية علي تطوير وتعزيز العلاقات الشاملة والتعاون مع روسيا.
كما اكد علي المزيد من تطوير التعاون والعلاقات البرلمانية بين ايران وروسيا.
واشار المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي الي دور ايران وروسيا في مكافحة الارهاب واضاف، ان تعاون ايران وروسيا تجاه سوريا كان له كبير الاثر في مسار مكافحة الارهاب بالمنطقة.
واشار امير عبداللهيان الي محادثات سوتشي واكد اهمية التعاون متعدد الجوانب والاقليمي والدولي بين ايران وروسيا في حل وتسوية القضايا والازمات وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر عدم الاستقرار في المنطقة بانه يضر جميع الدول وتدعم تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة.
واكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي قائلا، لقد اتضح للعالم اليوم جيدا بانه ينبغي، عبر الحلول السياسية، ترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة وسوريا.
من جانبه قال السفير الروسي خلال اللقاء، ان لطهران وموسكو رؤي مشتركة في الكثير من القضايا الدولية وان يعملا بتاثير في حل ازمات المنطقة خاصة سوريا.
واضاف جاغاريان، ان العلاقات بين ايران وروسيا كانت في مستوي جيد علي الدوام.
واعبر السفير الروسي عن ارتياحه لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين وقال، اننا علي ثقة بان خطوات مؤثرة قد اتخذت وستستمر في سياق توطيد وترسيخ العلاقات الرسمية والبرلمانية بين ايران وروسيا.
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عبداللهيان: التعاون الايراني الروسي مؤثر كثيرا في مكافحة الارهاب بالمنطقة

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