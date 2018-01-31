وزیر الطاقة : الظروف متاحة للاستفادة من میاه البحر فی اطار المعاییر البیئیة

كرج/ 30 كانون الثانی/ ینایر/ ارنا – توقّع وزیر الطاقة الایرانی 'رضا اردكانیان' ان تتمكن ایران من سدّ حاجاتها خلال الاعوام القادمة فی مجال استهلاك المیاه الصالحة للشرب والمشاریع الصناعیة عبر استخدام میاه البحر وذلك فی اطار المعاییر البیئیة المعتمدة.

وقال اردكانیان فی تصریح له الیوم الثلاثاء، ان الدول الاقلیمیة بمنطقة الخلیج الفارسی تستخدم سنویا وفی اطار المعاییر البیئیة نحو 12 ملیار متر مكعب من میاه البحر؛ معربا عن امله بنجاح ایران فی تلبیة قسم كبیر من المیاه الصالحة للشرب والمیاه المستخدمة فی مجال الصناعات الداخلیة فی اطار المعاییر البیئیة.
وفی جانب اخر من تصریحاته، تطرق وزیر الطاقة الي موضوع تعزیز حضور ایران لدي الاسواق العالمیة، مؤكدا ان وجود المنافسین یشكّل دافعا للمزید من النشاط والحیویة فی هذا الخصوص.
واعرب اردكانیان عن امله بان تعزز البعثات الاقتصادیة لدي السفارات الایرانیة فی الخارج من جهودها للتعرف علي الاسالیب الحدیثة العالمیة فی مجال التسویق وتفعیل طاقات البلاد الداخلیة لدي الاسواق الاجنبیة.
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الاستفادة من میاه البحر

المعاییر البیئیة

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وزیر الطاقة : الظروف متاحة للاستفادة من میاه البحر فی اطار المعاییر البیئیة

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