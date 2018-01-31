خلال لقائه ممثل حماس لدي طهران؛

أمير عبداللهيان: الجهود الهادفة لتطبيع العلاقات مع تل أبيب لن تجدي نفعا

طهران/30 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي للشؤون الدولية 'حسين أمير عبداللهيان'، إن جهود بعض الدول العربية الهادفة الي تطبيع العلاقات مع تل أبيب لن تجدي نفعا.

وأضاف أمير عبداللهيان اليوم الثلاثاء، خلال لقائه ممثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينة (حماس)، 'خالد القدومي'، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تشكلان الجناحين الرئيسيين للمقاومة والصمود أمام الكيان الصهيوني.
وتابع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي للشؤون الدولية، ان دور حماس والجماعات الجهادية في النضال ضد الكيان الصهيوني له جذور تاريخية.
كما أشار الأمين العام للمؤتمر الدولي للدفاع عن الإنتفاضة الفلسطينية الي التطورات الأخيرة في المنطقة ودعم الإنتفاضة الفلسطينية معتبرا العلاقة التي تربط إيران بفلسطين، علاقة ستراتيجية وأضاف، ان التصريحات غير المدروسة للرئيس الأميركي ترامب، قد لفتت جميع الأنظار الي فلسطين مرة أخري'.
كما أشار الي المؤتمر الأخير لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في طهران مؤكدا أهمية دور البلدان الإسلامية في التطورات الإقليمية والدولية مشيدا بالتوجه الإيجابي للبرلمانات المشاركة في هذا المؤتمر في دعم القدس الشريف العاصمة التاريخية لفلسطين.
وأكد ضرورة إيلاء الإهتمام الي الوضع البشري في غزة مصرحا، ان تل أبيب لا تستطيع التلاعب بأمن البلدان الإسلامية وان المقاومة الإسلامية اليوم في أحسن ظروف.
من جانبه، ندد القدومي بإجراءات ترامب وقال، ان حكومة ترامب تسعي وراء ضمان المزيد من الأمن للكيان الصهيوني عن طريق تجاهل حقوق الفلسطينيين.
وأشاد القدومي خلال هذا اللقاء بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومساعداتها الفاعلة في قضية القدس وفلسطين.
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أمير عبداللهيان: الجهود الهادفة لتطبيع العلاقات مع تل أبيب لن تجدي نفعا

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