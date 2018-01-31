ذوب آهن اصفهان يتاهل الي دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

اصفهان - 30 كانون الثاني - يناير - ارنا - تاهل نادي ذوب آهن اصفهان الي دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه علي نادي ايزاول الهندي 3-1 في الدور التمهيدي.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب فولاد شهر بمدينة اصفهان، انتهي الشوط الاول بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما.
سجل اهداف اصحاب الارض، مهدي رجب زاده (2 من ركلة جزاء)، ومرتضي تبريزي (82 و93)، فيما سجل جونسكو هدف الشرف للفريق الضيف في الدقيقة 20.
وبهذه النتيجة يمثل ايران في دوري ابطال آسيا للموسم الجاري، اربعة اندية وهي برسبوليس واستقلال طهران وتراكتورسازي تبريز وذوب آهن اصفهان.
واوقعت قرعة دوري ابطال آسيا، نادي ذوب آهن اصفهان في المجموعة الثانية مع اندية الدحيل القطري والوحدة الاماراتي ولوكوتيف طشقند الاوزبكي.
ويخوض ذوب آهن اصفهان اولي مبارياته امام الدحيل القطري في الدوحة يوم 12 فبراير /شباط القادم.
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ذوب آهن اصفهان يتاهل الي دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

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