سفير تركمانستان يؤكد علي مواصلة الحوار حول مشروع الغاز بين طهران وعشق اباد

وفي لقائه اليوم الثلاثاء برئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'علاء الدين بروجردي'، اعرب قربان اوف عن ارتياحه للعلاقات المتنامية القائمة بين تركمانستان وايران.

ولفت السفير التركماني في طهران، الي ان البلدين يمتلكان طاقات كثيرة لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، بما يستدعي اتخاذ برامج واجراءات مناسبة لخدمة مصالح الشعبين الايراني والتركماني.

الي ذلك، نوّه بروجردي الي العلاقات الايجابية المستدامة بين طهران وعشق اباد، مؤكدا ان هذه العلاقات من شانها ان تشكل دعامة رصينة لتعزيز اواصر التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

واردف القول، ان تنمية العلاقات البرلمانية تضطلع بدور هام في مجال تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية.

وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي، ان ظاهرة الارهاب البغيضة تشكل خطرا لجميع بلدان المنطقة والعالم؛ مضيفا ان مكافحة الجماعات المتطرفة بحاجة الي التعاون الامني وتبادل المعلومات من جانب البلدان جميعا.

وفيما اعرب عن امله بعقد (اجتماع) لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وتركمانستان؛ صرح بروجردي ان التّسريع في وتيرة تنفيذ المشاريع المشتركة وازالة العقبات الراهنة من امام مشروع خط انبوب الغاز يسهم في النهوض بمستوي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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