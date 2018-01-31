الجفاف في إيران يمكن إحتواءه عبر الحلول العلمية والإستثمار

وأضاف 'محمود الإسلام' علي هامش الإجتماع الثاني لمجلس حكام مركز آسيا وأوقيانيا لتنمية إدارة الكوارث الطبيعية (APDIM)) خلال حديثه لمراسل إرنا، انه يمكن استخدام معلومات الكوارث الطبيعية لمنظمة 'آسيا وأوقيانيا ' كآلية قوية لمساعدة وإدارة سائر المناطق والبلدان التي تحدث فيها الكوارث الطبيعية.

وقال الملحق الدولي في شؤون الحد من أخطار الكوارث الطبيعية في تتمة حديثه حول خبرات إيران بوصفها بلدا تحدث فيه الكثير من الكوارث الطبيعية كالزلزال مضيفا، ان هذه التجارب والخبرات قيمة خاصة أنه توجد بعض الأنظمة والمؤسسات التقنية والأكاديمية في إيران لديها معلومات جيدة في مجال الهزات الأرضية وعلم الزلازل وهندستها.

كما أضاف محمود الإسلام، ان الخبرة والمعرفة والمعلومات الموجودة في هذا المجال في إيران من شأنها أن تكون مفيدة لبلدان الجوار في سبيل الإستعداد والتعاطي مع هذه الكوارث الطبيعية.

في جانب آخر من حديثه، تطرق الي التغيرات المناخية وآثارها علي شحة المياه مصرحا، ان للتغيرات المناخية آثارا سلبية سيما علي بلد كإيران وان التبعات السلبية لشحة المياه تؤثر علي المنتجات الزراعية والمستوي المعيشي والأمن الغذائي ومن الممكن إحتواء هذه المشكلة عبر صياغة مشروع للتنمية وتحديد الهياكل من قبل الحكومات.

كما أشار محمود الإسلام الي الهواجس الموجودة حيال الخروج أحادي الجانب لبعض البلدان من المعاهدات الدولية وقال، ان إنسحاب بعض البلدان خاصة أميركا من معاهدة باريس للمناخ تبعث علي القلق وان الذي من الممكن قوله حول هذا الموضوع، انه علي أكثر البلدان تحديد الأجندات في مجال التغييرات المناخية والإعلان عنها وتوعية شعبها حيال هذه الأولويات لأن التغييرات المناخية لها آثار عالمية بالتأكيد.

يذكر، ان الإجتماع الثاني لمجلس حكام مركز آسيا واوقيانيا حول توسيع نطاق تبادل المعلومات ذات الصلة بالكوارث الطبيعية (APDIM) إنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران بكلمة إفتتاحية من المتحدث باسم الحكومة 'محمد باقر نوبخت'.

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