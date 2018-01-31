دراسة فرص التعاون الزراعي بين ايران وكازاخستان

طهران/30كانون الثاني/يناير- قال مدير عام مكتب الشوون الدولية والموسسات التخصصية لوزارة الجهاد الزراعي الايرانية هومن فتحي انه جرت دراسة المزايا وفرص التعاون الزراعي بين الشركات الايرانية مع محافظة كازاخستان الشرقية.

واشار فتحي اليوم الثلاثاء خلال لقائه مساعد محافظ محافظة كازاخستان الشرقيه 'شالقار بايبكوف' الي السياسات الايرانية العامة تجاه كازاخستان وكذلك مسوولية وزارة الجهاد الزراعي باعتبارها الطرف المسوول لمتابعة كافة جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين شارحا سياسات وبرامج وخطط الوزارة في التعاون مع كازاخستان خاصة في قطاع الزراعة مشيرا الي الفرص الموجودة لتواجد الشركات الايرانية في محافظة كازاخستان الشرقية.
من جانبه شرح بايبكوف خلال اللقاء الموقع الجغرافي والظروف الاقتصادية والقدرات والامكانيات التي تتمتع بها محافظة كازاخستان الشرقية في قطاع الزراعة.
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دراسة فرص التعاون الزراعي بين ايران وكازاخستان

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