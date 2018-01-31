ايران ستصدر منتجات الصناعات اليدوية بقيمة 300 مليون دولار بنهاية هذا العام

واضاف مونسان في تصريح له اليوم الثلاثاء انه تم تحديد برنامج لتصدير ملياري دولار من منتجات الصناعات اليدوية الي الخارج بنهاية الخطة العشرينية عام 2025 .

انتهي**2018 ** 1837

