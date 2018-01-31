ايران ستصدر منتجات الصناعات اليدوية بقيمة 300 مليون دولار بنهاية هذا العام

طهران/30كانون الثاني/يناير- قال رئيس موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية علي اصغر مونسان ان ايران قامت بتصدير 155 مليون دولار من منتجات الصناعات اليدوية خلال الاشهر الستة الاولي من العام الايراني الحالي الذي بدا في 21 آذار/مارس مضيفا انه يتوقع بان تصل قيمة المنتجات المصدرة الي 300 مليون دولار بنهاية هذا العام.
واضاف مونسان في تصريح له اليوم الثلاثاء انه تم تحديد برنامج لتصدير ملياري دولار من منتجات الصناعات اليدوية الي الخارج بنهاية الخطة العشرينية عام 2025 .انتهي**2018 ** 1837
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