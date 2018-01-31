رئيس موسسة التراث الثقافي:

ايران ستصدر منتجات الصناعات اليدوية بقيمة 300 مليون دولار بنهاية هذا العام

طهران/30كانون الثاني/يناير- قال رئيس موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية علي اصغر مونسان ان ايران قامت بتصدير 155 مليون دولار من منتجات الصناعات اليدوية خلال الاشهر الستة الاولي من العام الايراني الحالي الذي بدا في 21 آذار/مارس مضيفا انه يتوقع بان تصل قيمة المنتجات المصدرة الي 300 مليون دولار بنهاية هذا العام.

واضاف مونسان في تصريح له اليوم الثلاثاء انه تم تحديد برنامج لتصدير ملياري دولار من منتجات الصناعات اليدوية الي الخارج بنهاية الخطة العشرينية عام 2025 .
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

اقتصاد

ايران

الصناعات اليدوية

تصدير

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران ستصدر منتجات الصناعات اليدوية بقيمة 300 مليون دولار بنهاية هذا العام

معظم المشاهدات

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

مسوول عراقي سابق: ترامب يخطط لأعادة حزب البعث الي السلطة..ماذا يجري في قاعدة عين الاسد؟!

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

عراقجی: ایران حصلت علي خطوط اعتماد بقیمة 80 ملیار دولار خلال عامین

امریكا تهدف من وراء نقل داعش الي افغانستان تبریر تواجدها فی المنطقة

قائد الثورة الاسلامیة فی بدایة درسه الفقهی:

امریكا تهدف من وراء نقل داعش الي افغانستان تبریر تواجدها فی المنطقة

خرازي: ايران ستلتزم بالاتفاق النووي مادامت اوروبا ملتزمة به

خرازي: ايران ستلتزم بالاتفاق النووي مادامت اوروبا ملتزمة به

عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

عراقجي: ايران لن تتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي

أحدث الأخبار

العراق يرفض نشر قوات أميركية لتأمين الانتخابات في المحافظات السنية

العراق يرفض نشر قوات أميركية لتأمين الانتخابات في المحافظات السنية

الصدر یحذر من عودة حزب البعث للعراق فی الانتخابات

الصدر یحذر من عودة حزب البعث للعراق فی الانتخابات

مسؤول برلماني ايراني: المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار من الرؤي المشتركة لايران وكوبا

خلال استقباله السفير الكوبي

مسؤول برلماني ايراني: المناداة بالاستقلال ومكافحة الاستكبار من الرؤي المشتركة لايران وكوبا

عبداللهيان: التعاون الايراني الروسي مؤثر كثيرا في مكافحة الارهاب بالمنطقة

خلال استقباله السفير الروسي

عبداللهيان: التعاون الايراني الروسي مؤثر كثيرا في مكافحة الارهاب بالمنطقة

هزة ارضیة بقوة 4 درجات ریختر تضرب محافظة فارس جنوب ایران

هزة ارضیة بقوة 4 درجات ریختر تضرب محافظة فارس جنوب ایران

موضوعات مرتبط